Orlickoústecko – Chřipková vlna je snad konečně na ústupu! Vyplývá to z aktuálních údajů, které v pátek Deníku poskytla vedoucí okresního protiepidemického oddělení Marta Pavlová. Počet nemocných chřipkou totiž ve srovnání s minulým týdnem výrazně poklesl.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Zatímco minulý pátek bylo v okrese hlášeno 2572 nemocných na sto tisíc obyvatel, včera to bylo podle vyjádření ústecké hygieničky „pouze“ 1902 nemocných. „Celkový počet nemocných se snížil o šestadvacet procent. Dostali jsme se tedy pod epidemický práh. Pokles byl zaznamenán v podstatě ve všech věkových kategoriích, výjimkou jsou pouze senioři,“ uvedla Marta Pavlová.



Nijak dramaticky se nezměnila ani situace ve školách a školkách, „chřipkové prázdniny“ byly vyhlášeny už jen v několika málo případech, některá zavřená školská zařízení se už opět otevřela. Celkový vývoj nemocnosti by mohly nadále pozitivně ovlivnit i blížící se vánoční prázdniny.

Jak Marta Pavlová připomněla, ani média se už nijak zvlášť epidemii nevěnují. „Přestává to být zřejmě zajímavé, protože se neděje žádná katastrofa, což my jsme samozřejmě rádi. Osobně si myslím, že zažíváme běžnou sezonu akutních respiračních infekcí. Ale dá se čekat i další vlna, která může později zasáhnout ty, kteří zatím nemocní nebyli,“ uzavřela.



Pozitivní zpráva přišla také z Orlickoústecké nemocnice, ve které budou od pondělí opět povoleny návštěvy.