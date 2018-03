Dobrá adresa? Ta je Na Výsluní

Lanškroun – Pozemky došly? Některým obcím ano, ale v Lanškrouně rozhodně ne. Ve městě našli lokalitu, kde v budoucnu může stát skoro stovka nových domů a navíc i bytovky.

Územní plán lokality Na Výsluní.Foto: archiv města

Na Výsluní musí jen vyřešit vlastnictví pozemků a lidé se mohou pustit do stavby. V budoucnu se tak počet obyvatel Lanškrouna může zvednout o několik stovek.



ZÁJEMCŮ JE DOST

Na Výsluní je lukrativním místem pro bydlení. Již brzy se tu začne stavět, zájemců je dost. „Město není jediným vlastníkem pozemků v lokalitě Na Výsluní, většina je firem i soukromníků. Musíme dokončit územní studii, která řeší komunikace a inženýrské sítě,“ uvedl Lukáš Pražan, vedoucí odboru majetku a investic.



Prozatím územní plán projednali radní s lidmi a nyní je čeká vyřešení majetkových vztahů. „Budeme jednat s majiteli pozemků, po kterých povedou komunikace a sítě. Potřebujeme pozemky v těchto místech vyměnit nebo odkoupit od majitelů. Udělali jsme ale stop stav na prodej pozemků, než dojde ke změnám,“ vysvětlil místostarosta Miloš Smola.



Lanškroun má v této lokalitě svoje pozemky, takže nabízí možnost výměny. Zatím nezaznamenali od lidí odmítavý postoj. „Je v zájmu všech se domluvit, protože když se tak nestane, tak se tam prostě stavět nebude,“ podotkl Lukáš Pražan.



V lokalitě Na Výsluní počítá Lanškroun do budoucna se zhruba 95 rodinnými domy a navíc v bytových domech vznikne asi 108 bytů. „Mohlo by tam jednou bydlet až 700 lidí,“ řekl místostarosta Smola.



LUKRATIVNÍ ČÁST

Podle vedení radnice jde o lukrativní část města. Naproti plánovaným parcelám je hned mateřská škola, blízko je to do základní školy i větších obchodů.



Pozemky v této části města vlastní mimo jiné i dvě velké firmy. Lidé se proto obávají, aby tam nepostavily nějakou fabriku. Nikdo se ale bát nemusí, pozemky Na Výsluní jsou určené vyloženě na bydlení.