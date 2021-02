"Ven víceméně nechodím, dlouho jsem už nebyl venku. Dnes jsem vyšel proto, že už mám po druhém očkování, říkali mi, ať deset dnů počkám. Potřebovala jsem k lékařce a zaplatit odpady," svěřil se senior. Takovou dobu, jaká je teď, nezažil.

"Doba je zlá. Dříve byli lidé jiní, jinak mysleli. I nemoce, které k nám přišly, hladce odešly. Ale tohle, co přišlo od Číňanů, zamořilo svět. Ani není potřeba třetí válka," konstatoval senior. Za problém vidí i situace ve státě. "V nemocnicích není dostatek zdravotníků, politici se přou s právníky, kdo má pravdu, každý má tu svou a nemohou se shodnout. A podle toho to taky tak vypadá," svěřil se. Úplným pesimistou se však nestal. "Všichni máme naději, že to jednou zlepší," doufá.