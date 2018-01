Do ústeckého babyboxu odložili chlapce

Ústí nad Orlicí - Do babyboxu Orlickoústecké nemocnice bylo vloženo další dítě. Podle zakladatele sítě babyboxů Ludvíka Hesse je to chlapec, narodil se na Nový rok a do schránky byl uložen nad ránem 2. ledna.

Babybox v Ústí nad Orlicí.Foto: DENÍK/David Chládek

"Do života vešel zabalený v modrém župánku s kapucí zděděném zřejmě po starším dítěti," informoval Ludvík Hess a prozradil, že chlapec dostal od personálu nemocnice jméno Petr Nový. Podle mluvčího nemocnice Dušana Korela byl čerstvě narozený chlapec umístěn do speciálně vybavené schránky 2. ledna v 3.06 hodin. "Jednalo se o lehce nezralého novorozence, který vážil 2200 gramů. Nyní je v péči neonatologů Nemocnice Pardubického kraje," uvedl. V Ústí nad Orlicí babybox zachraňuje životy dětí už bezmála deset let, poplašný systém se tu nerozezněl poprvé, ale už počtvrté. "Babybox v Orlickoústecké nemocnici byl uveden do provozu 7. března 2008. Poprvé do něho bylo uloženo dítě 27. července 2009. Tehdy to byla čerstvě narozená holčička. Celkově za dobu jeho existence byly do babyboxu v Ústí nad Orlicí odloženy čtyři děti – dvě děvčata a stejný počet chlapců," dodal mluvčí Nemocnice Pardubického kraje. Podle statistiky, kterou si pečlivě vede "babydědek" Ludvík Hess, je Petr Nový 163. celkově. "Skóre kluci versus holky upravil na 71:92," sdělil na webu babyboxů. Děti z babyboxu ústecké nemocnice: 27. 7. 2009 do něj byla odložena holčička těsně po porodu, dostala jméno Lucinka

25. 3. 2015 byl ve špinavé bundě vložen chlapec, pojmenován byl po bývalém primáři porodnice Dionýz

25. 9. 2016 byla vložena holčička, po ošetřující lékařce dostala jméno Martina

2. 1. 2018 byl odložen chlapec, dostal jméno Petr

Autor: Dana Pokorná