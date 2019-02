Vraclav – Obci na Vysokomýtsku bude trvat třikrát víc času, než dokončí opravy střechy kostela svatého Mikuláše, jehož autorem je C. A. Canevalle a který je součástí významného barokního areálu.

Barokní areál ve Vraclavi. Ilustrační foto. | Foto: Michal Horák

Letos bude po třech letech hotová jen třetina práce. Obec nemá dostatek peněz a dotace jsou nízké. V kostele jsou vystavené unikátní barokní sochy z dílny žáků Matyáše Brauna.

„Celý barokní areál byl opravený v letech 1976 až 1986, a moc se to nepovedlo. Padají omítky, je děravá střecha," řekl starosta Oldřich Koblížek. Střecha je v havarijním stavu, proto ji obec opravuje jako první. I s penězi na letošek půjde do jejích oprav téměř 2,3 milionu korun, obec ale potřebuje celkem 6,5 milionu korun. Vraclav ročně dává ze svého rozpočtu 300 tisíc korun.

„Břidlicová střecha obsahuje směs železa. Jak na ni působí vlhko, drolí se. Kdyby byla správně udělaná, vydrží desítky let. Pod střechou jsou vaničky, aby voda nešla na stropy," uvedl starosta.

Barokní areál tvoří kostel, budova lázní a poustevna. Obýval ji poustevník, který léčil nemocné, než císař Josef II. tuto „živnost" zrušil. V první polovině 18. století byla Vraclav oblíbeným lázeňským místem, ale už na konci století o ni zájem upadal. Nad pramenem je kaplička. V minulosti lidé věřili tomu, že je voda léčivá, moderní rozbory to neprokázaly.

V kostele jsou vystavené sochy v mírně nadživotní velikosti, které pocházejí z poutní cesty z Králík ke klášteru na Hedeči. „Kostel je ukázka vrcholného baroka. Sochy byly v hrozném stavu, polámané, polychromie odloupaná. Ještě za minulého režimu se restaurovaly za tři sta padesát tisíc korun, což byla tehdy ohromná částka," připomněl ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.

Barokní areál v sezoně navštíví asi 2500 lidí. Každoročně muzeum pořádá v budově bývalých lázní výstavy, letos na téma kavalírské scény a hry v době baroka. „Určitě je to zajímavé místo i z pohledu starších dějin. Nedaleko areálu je hradiště, kde byli vyvražděni Vršovci a našly se tu i pozůstatky hrobů raně slovanského období," uzavřel Jiří Junek. (čtk, rz)