Do roka a do dne. Hala, které se loni zřítila střecha, přivítá sportovce

Česká Třebová - Praskání a panika. To se vybaví sportovcům, kteří loni 14. ledna přímo během florbalového zápasu zažili pád střechy nové sportovní haly Na skalce v České Třebové. Hala se přitom měla otvírat hned další den…

Nyní, takřka do roka a do dne, je hala opravená a čeká na slavnostní otevření. To se chystá na 11. ledna.

Výrazný okamžik roku

Příčinou pádu střechy haly se nakonec ukázaly být vadné vazníky, které Profistavu dodala subdodavatelská pražská firma Cecolegno. Policisté už obvinili projektanta a statika, kterým za obecné ohrožení hrozí vězení.

I přes okamžité řešení ale událost zůstane výrazným okamžikem roku 2017. „Nikdy v životě by mne u novostavby něco podobného nenapadlo. Můžeme si říkat, že se nakonec nikomu nic nestalo, ale podstatné je, že k tomu docházet nesmí za žádných okolností,“ nechal se slyšet hejtman Martin Netolický, který se aktivně účastnil řešení události.

Ve středu si za doprovodu ředitele tamní Vyšší odborné školy a Střední školy technické Jana Kováře halu prohlédl a seznámil se s vybavením i harmonogramem provozu pro školu i ostatní kluby ve městě. „Veškeré sportovní vybavení je na svém místě a tělocvična je připravená k provozu. Návštěvníkům bude ihned při vstupu do haly jasné, že jsme využili jiný typ vazníků. Místo původních příhradových jsme vybrali dřevěné celostěnné vazníky, jelikož se jedná o typ, který se na obdobných stavbách osvědčil. Navíc jsme tímto krokem chtěli zabránit nedůvěře veřejnosti. Pro volejbalisty je určitě dobrou zprávou, že se zvýšila využitelná výška haly,“ doplnil hejtman.

Pro slavnostní otevření moderní sportovní haly, do které Pardubický kraj investoval 58 milionů korun, je na druhý lednový čtvrtek přichystán pestrý program, který završí prvoligový basketbal.

Program otevření

13.00 Debata basketbalistů BK Pardubice se studenty VOŠ a SŠ technické, zápas vítězů školních vánočních turnajů ve florbale

14.45 Ukázkové tréninky a představení sportovních oddílů z České Třebové

16.00 Autogramiáda basketbalistů BK Pardubice

16.30 Slavnostní otevření, vystoupení taneční skupiny Lenky Slavíkové.

17.00 Basketbalové utkáním 1. národní ligy mužů mezi týmy BK Synthesia Pardubice a BK Snakes Ostrava