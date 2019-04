Do Letovic pojedou párou

Oslavy výročí 170 let trati Česká Třebová Brno a 95 let staniční budovy v České Třebové 2019 budou zahrnovat i nostalgickou jízdu parním vlakem z České Třebové do Letovic a zpět.

Ilustrační foto. | Foto: Michal Horák

Parní vlak vyjede 6. dubna ve 13.29 z českotřebovské stanice, zpět se vrátí před sedmou večer. Vlaková souprava v čele s lokomotivou 423.009 Velký bejček bude kromě čtyř vozů obsahovat i bufetový vůz. V Letovicích budou mít cestující možnost si prohlédnout zámek. (zr)

Autor: Dana Pokorná