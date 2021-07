Do několika měst v Pardubickém kraji v příštích týdnech možná vyjede mobilní očkovací tým. Tuto možnost zvažuje také město Letohrad, které nyní zjišťuje zájem občanů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zlata Bauerová

Očkovací kamion by v letních měsících mohl dorazit také do Letohradu. V případě zájmu alespoň 50 osob, vyšle Pardubicky kraj svůj očkovací tým do místa určení. Letohradská radnice proto vyzvala občany, aby v případě zájmu kontaktovali starostu města Petra Fialu. Hlásit se mohou také lide z okolních obcí, a to do 25. července.