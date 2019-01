Česká Třebová – Jedním z osmnácti spoluautorů nové publikace Literáti na trati – Antologie píšících železničářů, nedávno slavnostně pokřtěné v prezidentském salonku hlavního nádraží v Praze, je Českotřebovák Pavel Stejskal.

Společná fotografie Literátů na trati. | Foto: Petr Pulc

To je prvním důvodem, proč bude nová kniha představena veřejnosti i v České Třebové. Druhým důvodem je samotný název knihy, který je odvozen od názvu českotřebovského literárního festivalu pořádaného občanským sdružením Triarius poprvé v Národním domě, později v klubu Modrý trpaslík.

Další ze spoluautorů, Martin Vídenský z Letohradu, se již také v Modrém trpaslíku autorského čtení zúčastnil. Přislíbil, že přijede i do českotřebovské městské knihovny na představení nové publikace. S ním mají přijet i někteří další členové autorského kolektivu, možná i „šéfredaktor" František Tylšar z Veselí nad Lužnicí.

Pavlu Stejskalovi, píšícímu a fotografujícímu železničáři tělem i duší, položil několik otázek Milan Mikolecký.

Přibližte, jak tato publikace spojující 18 autorů z celého Česka vznikala.

Kniha vyšla v jindřichohradeckém nakladatelství Epika na podnět Františka Tylšara. Má podtitul Antologie píšících železničářů, tedy výběr prací železničářů či lidí, kteří prošli povoláními okolo železnice. František Tylšar prostřednictvím železničářských periodik vyzval železničáře, kteří se zabývají psaním, aby se ozvali, a vytvořil náhled do práce jak své, tak dalších 17 autorů. A tak se v této knize sešli lidé rozdílní nejen prací na železnici, ale také tvorbou. Mezi autory jsou lidé píšící pohádky, příběhy ze života, fejetony, cestopisy a třeba i básně. Několik autorů rovněž doplnilo knihu vlastními kresbami nebo fotografiemi. Mezi píšícími železničáři jsou také ženy. Profesně jsou zde zastoupeni strojvedoucí, vlakvedoucí, výpravčí, zabezpečovák, revizor, ale také několik železničářů na penzi. V knize je každý z autorů představen krátkým životopisem nebo alespoň stručným seznámením s jeho tvorbou, což je doplněno podobenkou každého z autorů.

Jak dlouho publikace vznikala?

František Tylšar si s myšlenkou shromáždit a představit v knize píšící železničáře pohrával několik let. Nebylo snadné vše vymyslet, zorganizovat a dotáhnout celé dílo do zdárného konce. Výběr prací pro knihu začal na jaře roku 2013, potom se hledal název díla. Z několika návrhů byl nakonec odsouhlasen „českotřebovský" titul Literáti na trati, který získal jak podporu autorů, tak i potřebný souhlas od protagonistů stejnojmenného literárního festivalu.

Přes zimu připravil František Tylšar knihu do tisku v nakladatelství Epika. Jeho úsilí bylo korunováno slavnostním křtem dne 22. října v prezidentském salonku na nádraží Praha hlavní nádraží. František Tylšar v úvodním slově shrnul své úsilí vytvořit tuto knihu a poděkoval dalším spoluautorům i mediálním partnerům. Pak došlo na představení jednotlivých spoluautorů knihy – všech podle abecedy. Každý z nich promluvil několik slov o své literární práci. Pro zajímavost, mnozí z těchto spoluautorů se právě tam setkali poprvé.

Kmotrem knihy byl mediálně známý lékař, sexuolog Radim Uzel, který se křtu zúčastnil. Ve svém proslovu zmínil zážitek z mládí, který se mu stal při cestě vlakem a ovlivnil v budoucnu jeho profesi. Železnice tak vlastně nepřímo nastartovala dráhu dnes uznávaného doktora sexuologie.

Obálka knížky je zajímavá. Jak vznikla?

To jsem se dozvěděl až při samotném křtu knížky v Praze. Martin Vídenský představil autora titulní fotografie. Tím je profesionální fotograf z Letohradu Petr Pulc. Nápad i snímek samý plně vystihují titul knihy.

A jak se vy podílíte na této publikaci jako autor?

I já patřím mezi osmnáct spoluautorů této knihy. Ozval jsem se na výzvu Františka Tylšara, uveřejněnou minulý rok v časopise Cargovák. Následovala korespondence po mailu, František Tylšar si nakonec vybral z našich internetových stránek dvě moje vyprávění. To první vzniklo v roce 2011 a jmenuje se Retro 1981 – aneb co se dalo vyfotit v tomto roce. Text je vlastně seznámením s mým vlastním prvním fotoaparátem a počátky mého fotografování. Na našich stránkách je pochopitelně celá řada snímků toho roku, v knize je jen výběr. Druhé vyprávění se jmenuje Kořenovské zubačky. Je to vzpomínka na doby, kdy jsem u železnice začínal jako učeň ČSD právě na učilišti v Kořenově. Opět doplněno několika mými snímky.