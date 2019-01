Orlickoústecko - Čertoviny, Čertí brko, Grinch i Raubíř Ralf. Kina na Orlickoústecku na jarní prázdniny připravila dopolední promítání animáků a pohádek.

Nabídka je pestrá, a tak děti mohou denně vyrazit do kina v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Vysokém Mýtě, Lanškrouně i Žamberku. V České Třebové bude navíc festival Pohádková výhra doplněn tombolou, v Žamberku nabídnou novinku v občerstvení: sladký popcorn.

Díky sněhové nadílce a příznivému počasí se dá vyrazit i na lyže. Ať už na Králicko, či na Peklák, do Přívratu, do Dlouhoňovic či do Letohradu na Kunčice, všude slibují parádní lyžovačku. A kdo dá přednost bruslím, na toho už čeká bruslení v Ústí nebo třeba v Chocni.