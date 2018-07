Do historie pustí Výprachtice

Orlickoústecko - Rok 2018 je rokem stého výročí založení samostatného Československa. Deník u této příležitosti každý pátek zavítá do jedné obce či jednoho města Orlickoústecka a na historických fotografiích z let 1918 - 1992 ukazuje, jak se žilo v Československu.

Dobové fotky ukazují, jak se žilo ve městech a obcích regionu za Československa. Unikátní seriál ve vašem Deníku najdete každý pátek.Foto: Deník

Deník už prošel pětadvacet míst napříč Orlickoústeckem a v dalším díle se podívá do Výprachtic.

Z obce s 966 obyvateli je to osm kilometrů do Jablonného nad Orlicí a deset kilometrů do Lanškrouna. Její součástí je Koburk a Valteřice, první písemná zmínka je z roku 1304 a ve znaku obce jsou lipové listy. Víte proč? A kolik let už v obci stojí Výprachtická lípa? Kdo byl Jindřich Praveček, jehož jméno nese tamní základní škola? A proč se místní sídliště jmenuje Mertov? Odpovědi se dozvíte v pátečním díle Orlického deníku.

Chcete i vy mít svou stránku v projektu Jak jsme žili za dob Československa? Stačí se přihlásit na e-mail iva.janouskova@denik.cz.