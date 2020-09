Investor koupil chátrající areál na okraji města s cílem přemístit sem výrobu ze svého výrobního areálu poblíž centra, který již kapacitně a logisticky nedostačoval potřebám. V lokalitě Křivolík vznikl moderní výrobní závod pro lisování plastů s odpovídajícími prostory pro výrobu, skladování, administrativu a se zázemím pro zaměstnance. Rozhodnutí odborné poroty těší projektanty průmyslové stavby o to více, že je jedinou vybranou z Pardubického kraje. Získá některý z titulů nebo zvláštních cen, které budou udělovány na slavnostním galavečeru 15. října v Betlémské kapli v Praze?

Zdroj: www.stavbaroku.cz

„Již v minulém roce jsme ‚soutěžili‘ na titul Stavba roku 2019 se stavbou odborné školy v Litomyšli. Bohužel chyběl ten pomyslný poslední krůček. Osobně bych byl velmi rád už kvůli svým kolegům, kteří odvedli na stavbě velmi dobrou práci, abychom uspěli, ale uvidíme,“ říká o finále Stavby roku 2020 Martin Kozáček z firmy Apolo CZ.

„Tato stavba by si to zasloužila z mnoha důvodů. Jednalo se o revitalizaci brownfieldu, stávajícího nefunkčního závodu. Stavělo se ve velmi obtížném terénu, složité zakládání… V novém areálu jsou jak velkokapacitní sklady, tak výrobní haly a administrativní budova. To vše se našemu architektovi podařilo osadit do terénu a do území velmi citlivě a elegantně,“ dodal Martin Kozáček.

Přihlášené i oceněné stavby představí řada putovních výstav Stavby roku 2020. „Veřejnost má možnost seznámit se s přehlídkou toho nejlepšího a nejzajímavějšího, co se v jednotlivých regionech ve stavebnictví a architektuře aktuálně děje, včetně ochutnávky z práce našich firem za hranicemi České republiky,“ uvedli pořadatelé soutěže. Na webových stránkách stavbaroku.cz pokračuje také hlasování veřejnosti. Zájemci mají možnost udělit hlas favorizované stavbě do středy 14. října do 12 hodin, kdy bude hlasování ukončeno a výsledky vyhlášeny na slavnostním galavečeru 15. října v Betlémské kapli.

Přihlášené stavby z Pardubického kraje:



33. Rekonstrukce mostu ev. č. 35816-1 Bítovany

36. Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

73. Provozní areál TECHPLAST, Česká Třebová