Ve věku nedožitých 82 let zemřel významný vysokomýtský ochotnický herec Zdenek Culka.

Do divadelního nebe odešel Zdenek Culka. Výrazná osobnost regionální kultury | Foto: Divadelní spolek Šembera

Zdenek Culka se narodil 5. října 1939 v Přibyslavi. Po studiu na Střední průmyslové škole strojní ve Žďáru nad Sázavou dostal umístěnku do národního podniku Karosa ve Vysokém Mýtě. Právě zde se začal intenzivně rozvíjet městské kulturní podhoubí. Pro nesouhlas se srpnovou okupací 1968 jej však zbavili svazáckých funkcí a Celku přeřadili na řadu dělnických profesí. Od roku 1976 do počátku 90. let pal pracoval v propagaci JZD Vraclav, kde podle Databáze českého amatérského divadla realizoval řádu zemědělských výstav.