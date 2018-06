Do Červené Vody se sjíždějí historická vozidla

Červená Voda - Veteran Car Club Červená Voda pořádá o víkendu už 20. ročník srazu historických vozidel. Bude na něm k vidění asi pět desítek vozidel, mezi nejzajímavější patří modely motocyklů Indian z konce dvacátých let.

Účastníci srazu zítra vystaví své nablýskané miláčky na prostranství u Obecního úřadu v Červené Vodě, kde proběhne také jízda zručnosti. Hlavním bodem srazu bude soutěžní dvouetapová jízda okolní krajinou v celkové délce 80 kilometrů. „Zúčastnit se mohou automobily a motocykly vyrobené do roku 1970. Očekáváme příjezd asi 30 aut a 20 motorek, lákat určitě bude americká značka Indian s modely z let 1928 a 1930,“ upozornil Pavel Hůlka z červenovodského klubu.

Nápad na založení Veteran Car Clubu vznikl v Červené Vodě už v roce 1977, kdy se příznivci zachování starých aut ještě pod hlavičkou šumperského klubu zúčastnili srazu historických vozidel v Brně. K ustavení klubu došlo v roce 1979. Tenkrát v něm bylo asi pět nadšenců. „Dnes má klub 22 členů, ale vypadá to, že se rozrosteme. Není nutné vlastnit veterána, stačí mít zájem a být jejich příznivcem. Jenže když už se člověk v takovém prostředí pohybuje, nedá mu to a nejpozději za rok, za dva si svého veterána stejně pořídí,“ nechal nahlédnout do zákulisí Pavel Hůlka.

Členové klubu nejsou jen místní, dojíždějí z Králík, Zábřehu i vzdálenějších míst. Na víkendový sraz přijedou i veterány z Pardubic, Karlových Varů nebo z Polska. Klub se zúčastňuje různých regionálních akcí, například v květnu mohli návštěvníci slavnosti v Heřmanicích vidět nejen auta a motorky, ale i šlapací autíčko z roku 1933. Klub také pořádá jarní a podzimní veteránskou burzu automobilů, motocyklů, dílů a součástí. Následující burza se bude v Červené Vodě konat 25. srpna. Tradicí se stává i červnový Veteran Piknik v Olšanech u Šumperka a putovní výstavy, které se konají lichý rok, kdežto srazy historických vozidel v sudé roky. „Často se na nás obrací filmové produkce, abychom jim auta zapůjčili. Třeba mercedesy našeho člena si zahrály v Četnických humoreskách nebo ve filmu Lidice,“ dodal Pavel Hůlka.

Adéla Babková Janovská