Do 10. června bude u Býště na I/35 kyvadlový provoz kvůli stavbě obchvatu

Robert Vocásek redaktor

Řidiči mířící do Hradce Králové ne po dálnici, nýbrž po staré I/35 musí až do 10. června počítat se zdržením mezi Býští a Chvojencem. "Ode dneška 26.3. do 10.6. bude z důvodu napojování obchvatu Rokytna provoz v místě veden kyvadlově po volné polovině vozovky, řízen přes den pracovníky stavby, mimo pracovní dobu semafory," uvedlo ŘSD na síti X.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Petr Pokorný