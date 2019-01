Česká Třebová, Žamberk – V několika městech Pardubického kraje se uskutečnily Dny dětí s dobrovolníky. Konaly se v rámci Evropského roku dobrovolnictví, záštitu nad nimi převzal krajský radní Pavel Šotola a senátorka Miluše Horská.

Den dětí s dobrovolníky v Žamberku. | Foto: archiv KONEP

V České Třebové místní neziskové organizace v čele s Koalicí nevládek Pardubicka připravily 14 soutěžních stanovišť. Zábavné odpoledne a příjemné počasí nakonec přilákalo do parku Javorka 200 dětí. Skládání velkého puzzle, házení na terč, navlíkání korálků, cvičení s pejsky, parkur s dřevěným koníkem, ale i projížďka na velkém živém koni, to je jen namátkový výčet ze 14 disciplín, po jejichž splnění si děti vysloužily drobné ceny a sladkosti. Spousta radosti, smíchu, pyšných rodičů fandících dětem, ale i pár slziček, když praskl nafouknutý balónek, naplnily na Den dětí park Javorka v České Třebové. Celkem tu pomáhalo osm neziskových organizací.

V Žamberku sluníčko a zábavné odpoledne přilákalo do zámeckého parku přes 200 dětí a jejich rodičů. K vidění zde byl např. tanec se psy a agility Základní kynologické organizace Žamberk, několik vystoupení Taneční skupiny Neon, ukázky profesionálních odpalů baseballového týmu Meteors a další zajímavosti. Výtvarné dílny pro děti a jejich rodiče připravilo občanské sdružení CEMA Žamberk, které bylo zároveň hlavním koordinátorem žamberské akce. Letadýlka s dětmi vyráběli modeláři z Anima, střediska volného času, eko-aktivity, poznávání zvířat a úkoly k orientaci v přírodě připravila Záchranná stanice Pasíčka a skauti z Žamberka. Děti se mohly projet na koních a ponících s občanským sdružením Šťastný domov, zaskákat si na trampolíně s maskotem Rodinných pasů Čendou, opéct si špekáčky nebo důkladně prohlédnout paraglidingovou tříkolku přivezenou Spolkem přátel Vzduchoplavby z Letohradu.

Za soutěžní disciplíny sbíraly body a na závěr si mohly vybrat drobnou odměnu. „Dětský den v Žamberku byl příkladnou ukázkou dobré spolupráce neziskových organizací, místní samosprávy a podnikatelů, kteří podpořili tuto akci řadou cen,“ hodnotí úspěšnou akci radní Pardubického kraje pro neziskový sektor Pavel Šotola. (tz,red)