Dlužníků alimentů kvapem ubývá

Pardubický kraj - I když realita je horší, loni policie v Pardubickém kraji stíhala jen 2,7 % rodičů s vyživovací povinností.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Zdaleka ne každá matka, jež má dítě v péči, honí po soudech svého ex kvůli neplacení alimentů.

Přesto ale policejní statistiky říkají hodně. A podle nich dlužníků výživného kvapem ubývá, Pardubický kraj v tom jde celé republice příkladem.

Za loňský rok policie v kraji eviduje jen 354 neplatičů výživného, což je proti roku 2015 pětinový pokles. Odráží se v tom i ekonomická prosperita a nízká nezaměstnanost.

„Malý počet dlužníků k celkové velikosti Pardubického kraje i malý počet neúplných domácností se závislými dětmi z něj dělá pátý nejklidnější kraj v republice,“ uvedl předseda Asociace neúplných rodin Petr Sýkora.

Podotkl však, že skutečných dlužníků je možná až dvakrát tolik, než uvádějí policejní statistiky.

Například v Královéhradeckém kraji jen mezi roky 2015 a 2016 klesl počet neplatících otců bezmála o třetinu a razantně jich v obou krajích ubylo i vloni. V současnosti v hradeckém kraji podle policejních statistik neplatí alimenty na dítě každý 35. rodič s vyživovací povinností (tedy 2,8 procenta těchto rodičů), v Pardubickém kraji dokonce jen každý 37. rodič (tedy 2,7 % rodičů).

Trestného činu neplacení výživného se vloni na východě Čech dopustilo jen necelých osm stovek rodičů, ve velké většině logicky otců.

„K výraznému poklesu počtu dlužníků přispěla dobrá ekonomická situace a nízká nezaměstnanost,“ okomentovali to experti z Asociace neúplných rodin. To se tradičně stabilních a ekonomicky bezproblémových východních Čech týká ještě víc než zbytku republiky.

Vedle lepší ekonomické situace posledních let napomohla poklesu počtu dlužníků také hrozba odebrání řidičského průkazu.

Realita skutečného počtu dlužníků alimentů je však podle Asociace neúplných rodin možná až dvakrát horší, než uvádějí policejní statistiky. Zdaleka ne všechny matky totiž výživné po otcích jejich dětí vymáhají přes úřady.

„Můj ex měl problémy s placením alimentů několik let. Ale viděla jsem aspoň snahu a o dítě měl zájem i po jiných stránkách. Ale měl zjevné finanční těžkosti, udáním bych ničemu nepomohla. A nedávno se ocitl na ulici, a to už tuplem nemá význam ho honit po soudech,“ řekla Petra B. z Hradce Králové.

Počty dlužníků alimentů na východě Čech podle Policie ČR

(kraj / rok 2015 / rok 2016 / rok 2017 / počet neúplných rodin dle sčítání z roku 2011)



Hradecký kraj / 687 / 497 / 423 / 14 989 (dluží každý 35. povinný)

Pardubický kraj / 442 / 435 / 354 / 13 102 (dluží každý 37. povinný)



celé Česko 12 089 / 10 611 / 8979 / 298 977 (dluží každý 33. povinný)