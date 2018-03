Dílny zapojí do běžného života lidi s postižením

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Finanční poradce 20 000 Kč

Finanční poradci specialisté Osobní bankéř/ka – Česká Třebová. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu: Smetanova 173, Česká Třebová, Kontakt: Palicová Martina Bc., tel.: +420 224 448 975, e-mail: martina.palicova@moneta.cz, , Osobní bankéř/ka – Česká Třebová, Nemáte pracovní zkušenosti? Nevadí. Už nějaké máte? Skvělé! Staňte se odborníkem na finance, který dokáže poradit. U nás dostanete příležitost ať už jste čerstvě po škole nebo je Vám třeba přes 50. A hlavně, pro dobré prodejce máme zaslouženou odměnu., , U NÁS BUDETE, Pečovat o naše klienty, radit jim při výběru a prodávat naše produkty a služby na obchodním místě, Telefonicky zajišťovat servis našim klientům, Pracovat s bankovními systémy a aplikacemi, Připravovat potřebné dokumenty , Sdílet své zkušenosti s kolegy, , BEZ ČEHO SE NEOBEJDETE, Minimálně SŠ vzdělání s maturitou, Znalosti práce na počítači, Předložení výpisu z rejstříku trestů při nástupu, , CO VÁM NABÍDNEME, Rozmanité benefity – sami si zvolíte na co Vám přispějeme (může to být příspěvek na stravování, penzijní pojištění, volnočasové aktivity a mnoho dalšího), Kromě pěti dalších dní dovolené nad rámec zákona i další dny volna navíc, třeba když se necítíte fit , Příležitost k růstu s možností vypracování se na manažera nebo specialistu, Podporu ve Vašem vzdělávání od prvního dne, , Pozn. Výše finančního ohodnocení se odvíjí od plnění plánů a délky úvazku. Pracoviště: Moneta money bank a.s. - česká třebová, smetanova 173, Smetanova, č.p. 173, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Eva Duráková, .