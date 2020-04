Spojit roušky a pomoc útulkům? To byl nápad Jiřího Vacka z Jablonného nad Orlicí a Kateřiny Novákové ze Žamberka, která dlouhodobě organizuje pomoc pro psí a kočičí útulky na Orlickoústecku.

Díky výtěžku z roušek obdarovali čtyři útulky | Foto: Deník / Iva Janoušková

„Jirka Vacek mě oslovil s nápadem udělat a za libovolnou cenu prodávat roušky s jeho značkou Čumíš na mě? a z výtěžku nakoupit pro útulky. Slovo dalo slovo, o roušky byl velký zájem, a to třeba až z Prahy, kde Jirka pracuje,“ uvedla Nováková. Za výtěžek se nakoupilo krmení a oba pak společně vyrazili obdarovat útulky do Žamberku, Ústí nad Orlicí, Lukavici na Rychnovsku a do Mňau SOS v Chocni.