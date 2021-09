Jedním z cílů přeshraniční spolupráce Česka a Polska pro období 2021–2027 by mohla být modernizace železniční trati. „V našem kraji by se mohlo jednat například o elektrifikaci do Králíků,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Podle něj je však jednou z podmínek pro čerpání evropských peněz také zájem na polské straně.

„Určitě budeme chtít, pokud bude možnost, využít všechny potencionální evropské zdroje a budeme proto se Správou železnic dál jednat,“ dodal hejtman.

Dopsoud byla trať elektrifikována jen do Lichkova:

Ještě před dvěma lety o takový záměr kraj nestál. Nyní se otevírají ale možnosti, jak nákladnou investici zafinancovat. Železniční trať 024 již elektrifikována byla, avšak pouze v úseku Ústí nad Orlicí – Letohrad – Lichkov. Tuto část tratě navíc neobhospodařují pouze České dráhy. Od prosince 2019 v úseku jezdí také vlaky společnosti Leo Express. Ta ale používá, nehledě na modernizaci v hodnotě 1,5 miliardy korun, dieselové lokomotivy. Důvodem je prý právě částečná elektrifikace trati.

O tom, jaký je názor Poláků však kraj ani Správa železnic (SŽ), zatím neví. „Jedná se pouze o ideový námět, jednání s polskou stranou neprobíhají,“ řekla Deníku mluvčí SŽ Nela Friebová.

„V případě použití elektrické trakce by museli cestující z Králicka v Lichkově přestupovat,“ vysvětlil mluvčí Leo Experess Emil Sedlařík důvod, proč nenasadili elektrické lokomotivy.

V případě, že by Pardubický kraj a SŽ přistoupily k modernizaci železnice, šlo by o úsek dlouhý přibližně osm kilometrů.

„Pokud by došlo k modernizaci až do Moravského Karlova, potom by se jednalo o 17,5 kilometrů,“ podotkl hejtman Netolický. Ten zároveň dodal, že mezi ním a generálním ředitelem SŽ panuje shoda na tom, dát pod trolej co možná nejdelší úsek a co nejvíc tratí.

Železniční trať 024 však končí v sousedním Olomouckém kraji, a to ve Štítech. Osobní vlaky pak do města vůbec nejezdí, vlakové spojení bylo zrušeno v roce 2018. Cestující musí využívat autobusovou dopravu. Podle náměstka pro dopravu Olomouckého kraje Michala Záchy není taková investice obhajitelná.

"V minulosti nebyl zájem cestujících, počet a interval vlaků ani zdaleka významný, aby bylo možné uvažovat o elektrizaci tratě v úseku Králíky - Štíty včetně novostavby prodloužení blíže městu," vysvětlil Deníku Zácha. Pozornost Olomouckého kraje se prý soustřeďuje na elektrizaci tratě Olomouc - Litovel, Bludov - Jeseník a poté Olomouc - Krnov.

O celém plánu se však zatím pouze debatuje, reálné kroky pro modernizaci zatím nikdo neučinil. „Na úsek Lichkov – Králíky dosud nebyla zpracována studie proveditelnosti na případnou elektrizaci či investici potřebnou k zajištění provozu dvouzdrojových vozidel,“ vysvětlila Friebová.

Vstup Leo Expressu na Orlicku doprovázela řada kontroverzí. Z nich dodnes největší vášně budí například koupě jízdenky. Protože se České dráhy a Leo Express nedohodli jinak, musí například cestující z Králík do Brna kupovat jízdenky u dvou dopravců.

Dvouzdrojové vlaky, tedy takové, které jezdí z části pod dráty a z části na baterii, si už minulý rok objednal polský železniční dopravce Koleje Dolnośląskie. Cena jednoho vlaku je bezmála 28,2 milionu zlotých (zhruba 170 milionů korun). Na trať by mohly vyrazit v příštím roce.

Elektrifikace železniční trati navíc odpovídá dlouhodobým plánům SŽ. Ta chce do deseti let překlopit železniční síť tak, aby více než polovina byla pod trolejemi. „Podle mě to má obrovský smysl, protože jakmile se sjednotí trakce, tak je to jasný impuls pro uživatele a potažmo výrobce, co je budoucnost,“ uvedl před časem generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.