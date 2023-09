Hlad po bytech ve Vysokém Mýtě neutichá. Město nyní chystá jejich výstavbu ve dvou lokalitách. Na byty chce přestavět historickou budovu bývalého okresního úřadu a bytovky vzniknou i v lokalitě za pivovarem. Otázka je, jak bude Mýto nové bydlení stavět. Developer totiž podle radních představuje riziko, že se z bytů stanou ubytovny pro agenturní dělníky, kterých ve Vysokém Mýtě žije okolo dvou tisíc.

Vizualizace návrhů bytových domů | Foto: at DESTYL s. r. o. a atelier nolimits

Nové byty mají ve Vysokém Mýtě vzniknout na dvou místech, a to v lokalitě za pivovarem a v bývalém okresním úřadu.

„Za pivovarem jsou už postavené rodinné domy a na zbývající část máme studii na výstavbu dvanácti vícepatrových bytovek. V první fázi projektujeme dvě z nich a rozmýšlíme, jakým způsobem je postavíme,“ uvedl místostarosta Vysokého Mýta Jan Lipavský.

Zájem o bydlení ve Vysokém Mýtě je stále velký. Lidé poptávají nejen byty, ale i parcely pro rodinné domy. Není vyloučené, že by výstavbu urychlili developeři. S těmi však v Mýtě zatím nemají zkušenosti a navíc v nich vidí jisté riziko.

Možností je podle radních několik, tou první je prodej pozemku developerovi, který by se rozhodl, jestli byty prodá, nebo je nechá jako nájemní.

„Uvažujeme, že bychom pozemek prodali nebo vložili do bytového družstva. To by bylo výhodné nejen pro město, ale i pro budoucí nájemníky, kteří by si nemuseli brát hypotéku. Třetí variantou je, že bychom byty stavěli sami, pokud by se naskytla vhodná dotace. Pak by šlo o městské nájemní byty,“ vysvětlil Lipavský.

Vysoké Mýto chystá novou výstavbu. Počítá s 230 byty i domovem důchodců

Další byty budou v budově bývalého okresního úřadu poblíž plaveckého bazénu. „Objekt pochází z první republiky a je v žalostném stavu. Kdysi jsme budovu dostali od kraje a dlouhodobě přemýšlíme, co s ní uděláme. Aktuálně tam plánujeme dvacet bytů různé metráže, tvaru a velikosti,“ dodal místostarosta.

Vizualizace návrhů bytových domůZdroj: at DESTYL s. r. o. a atelier nolimits

Ani tady zatím není jasné, jakým způsobem město byty postaví a současně čeká na dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. „Pokud by investorem bylo město, nabízí se dvě možnosti financování. Stavět z městského rozpočtu a vzít si úvěr a pak ho splácet z nájmů. Druhou možností je stavět z dotace podle podmínek výzvy,“ nastínil starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Budova je stará asi sto let, přesto ale není památkově chráněná. I tak jsou ale ve městě lidé, kterým se přestavba na byty nezdá ideální. „Někteří lidé hodně lpí na tom, aby zůstal do objektu veřejný přístup. Byty se jim moc nelíbí, ale musíme zvážit také ekonomické hledisko. Je hezké postavit nějaký spolkový dům, ale na to nemáme peníze,“ přiznal Lipavský.

Obchvat Vysokého Mýta i tunel Homole. Dálnice D35 se prodlouží o 13 kilometrů

V současné době město vypsalo soutěž na zpracovatele projektové dokumentace. Kdo ji nakonec zhotoví, bude jasné na přelomu září a října. Zpracovatel projektu pro stavbu bytových domů za pivovarem bude vycházet z architektonické studie od Atelieru nolimits. V každém ze dvou čtyřpodlažních domů bude třináct bytů. Rekonstrukce bývalého okresu má být podle studie ateliéru at Destyl, který navrhuje vrátit domu původní podobu s vikýři a členěním střechy. Tady má být dvacet bytů.

Zájem o bydlení ve Vysokém Mýtě je stále velký. Lidé poptávají nejen byty, ale i parcely pro rodinné domy. Není vyloučené, že by výstavbu urychlili developeři. S těmi však v Mýtě zatím nemají zkušenosti a navíc v nich vidí jisté riziko.

„Realizace přes developery mi přijde jako nejčistší, kdybychom však nebyli městem, kde máme dva tisíce agenturních dělníků. Vidím v tom riziko, že se z bytů stanou ubytovny. A to nás brzdí i v tom, abychom prodávali byty, kterých máme ve srovnání s jinými městy opravdu hodně,“ podotkl místostarosta Martin Krejza.