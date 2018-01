Vysoké Mýto - Spojit v jednom programu vystoupení nadaných žáků základních uměleckých škol a také dětí se zdravotním postižením, to je hlavní cíl Vysokomýtského souznění.

Deváté souznění znovu rozboří bariéry.Foto: web Vysokého Mýta

Letošní devátý ročník se uskuteční v koncertním sále mýtské „zušky“ ve středu v 18 hodin.

Hledají své místo

Cílem oblíbené akce je jednoznačně setkávání. „Zásluhou akcí, jako je Vysokomýtské souznění, se potkávají žáci ze školy SVÍTÁNÍ s talentovanými vrstevníky. Seznámí se, spolupracují a také se vzájemně inspirují,“ konstatovala ředitelka školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská, která je současně 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky.

„Jsem vděčná za to, že si tato akce našla ve Vysokém Mýtě své místo. Souznění všichni potřebujeme. Každý se ve svém životě snaží hledat ty správné libozvučné akordy, ale ne vždy se to daří,“ konstatovala Miluše Horská a dodala: „Kdy jindy než na začátku roku je ta správná doba popřát všem, aby ladily co nejvíc.“

Konání akce těší nejen ředitelku mýtské základní umělecké školy Ivu Vrátilovou, ale i zástupkyni ředitelky školy SVÍTÁNÍ Markétu Hujerovou, podle které jsou na akci vítáni jak rodiny žáků, tak zaměstnanci a podporovatelé obou škol. „Máme velkou radost z toho, že Vysokomýtské souznění bylo loni nominováno na Výroční ceny města Vysokého Mýta. Věříme, že i ten letošní ročník bude pro jeho návštěvníky příjemným a inspirativním zážitkem a že tu načerpají spoustu pozitivní energie do roku 2018,“ podotkla Markéta Hujerová. (jan, tz)

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ už více než čtvrtstoletí vzdělává a pečuje o děti a mladé lidi se zdravotním postižením. Vznikla v roce 1992 z potřeby rodičů postižených dětí. Od jejího vzniku až dodnes je její ředitelkou Miluše Horská. Ve školním roce 2017/2018 se stará o 200 žáků a klientů z celého Pardubického kraje. Kromě svých poboček v Pardubicích sídlí také ve Vysokém Mýtě, konkrétně v Centru sociálních služeb.