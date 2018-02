Dětský domov hledá byt a sbírá hlasy

Dolní Čermná – Letohrad, Lanškroun, Jablonné nad Orlicí či Ústí nad Orlicí. To jsou města, ve kterých aktuálně dětský domov v Dolní Čermné hledá byt pro své svěřence. Činí tak v souladu s transformačním plánem domova, jehož ideou je žít v menších skupinách v běžné domácnosti.

Z otevření psychoterapeutické herny v Dětském domově v Dolní Čermné.Foto: archiv domova

Byt až pro šest dětí

Kraj schválil transformační plán v dubnu loňského roku s tím, že děti by měly obě budovy opustit do roku 2020. „V současné době hledáme vhodný byt k pronájmu v okolních městech – Letohradu, Lanškrouně, Jablonném nad Orlicí a Ústí nad Orlicí. Jako první jsme oslovili představitele vybraných měst a zástupce spřátelených organizací. Nyní čekáme, jak konkrétní jednání dopadnou, nebo se najde byt jinou cestou,“ uvedla ředitelka domova Iva Nesvadbová s tím, že pokud byt získají, děti by se mohly stěhovat ve druhé polovině letošního roku. O děti budou i nadále celodenně pečovat tety a strejdové.

Byt se přitom hledá pro čtyři až šest dětí, které v současné době žijí v dětském domově v Horní Čermné. „Budova, detašované pracoviště v Horní Čermné, již delší dobu plně nesplňuje nároky na podporu běžného života dětí,“ konstatovala ředitelka. To ostatně před časem potvrdil i mluvčí kraje Dominik Barták, který řekl, že budova v Horní Čermné nebude nadále využívána a objekt v Dolní Čermné poslouží jako administrativní zázemí.

Sbírají hlasy

Rok 2020 je ale daleko, a tak se domov zapojil do projektu společnosti Ikea Spolu s vámi, chce totiž modernizovat prostory domova v Horní Čermné. Hlasovat mohou všichni členové Ikea klubu, a to na webu www.spolusvami.cz. Domov by podle ředitelky získané prostředky využil na vybavení, v Horní Čermné potřebují postele, skříně, noční stolky, komody, židle, lampičky či osvětlení. Zatím nasbírali 256 hlasů.