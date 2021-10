Podle učitelů a ředitelů děti ztratily rytmus, zapomněly, že existuje řád, že je potřeba se připravovat. Nesmí se bát mluvit s ostatními a někdy i čelit kritice. Mobil a svět „liků“ na sociální síti se pro ně stal reálným. Současně upozorňují, že na útěku ze skutečného prostředí mají lví podíl rodiče.

„V pokojíčku v modré barvě monitoru a s mobilem v ruce prostě neměly děti šanci střetávat se s realitou. Spíše na těch starších pozorujeme, že ztratily rytmus a dovednost být s ostatními,“ vyjádřil se Milan Barták, ředitel Základní školy Waldorfská Pardubice.

Podobné zkušenosti má i Jan Ľuptovský, ředitel Základní školy Lázně Bohdaneč. „Děti se určitě hůře zapojují do kolektivu, mají problém vnímat čas. Když se podívám ven, tak někteří pomalu zjišťují, že mobil není reálný svět, ale 90 % telefon v ruce má,“ řekl Ľuptovský.

Učitelka 4. B ze Základní školy Štefánikova v Pardubicích potvrzuje: „Během online výuky děti často říkaly, že se na sebe těší. Jenže když se poprvé viděly, tak spolu neuměly komunikovat,“ uvedla.

„Setkáváme se s tím, že rodiče přikazují, že máme dítěti sebrat mobil. My je přece nemůžeme suplovat. Děti nejsou hloupé, vidí, že jejich rodič má také neustále mobil v ruce,“ upozornila zástupkyně ředitele ZŠ Lázně Bohdaneč Soňa Drvotová.

Ředitelé a učitelé se shodují, že mohou dětem pomoci skrze aktivity a současně apelují na rodiče. „Když jim nenabídneme dostatečně bohatou realitu, tak je to nuda a sáhnou po mobilu,“ dodala Drvotová.

Na základní škole v Lázních Bohdaneč pořádají například lyžařský kurz, na které jede společně pátá a sedmá třída. Chtějí, aby se děti setkávaly nejen rámci jedné třídy.

Jana Folprechtová, ředitelka Základní školy v Rohovládově Bělé zdůraznila, že ve škole do školního řádu zanesli, že děti by neměly mobil ve škole používat vůbec. „Je pro nás i pro ně zásadní, aby mluvily spolu a ne, aby zíraly do mobilu,“ zdůraznila.

Na vztah rodič-mobil-dítě a nadužívání mobilních telefonů upozorňuje Ambulantní centrum Pardubice Laxus. Nedávno zde vytvořili leták s návodem na mobilní detox.

„Učitel může podat první pomocnou ruku, a pak je to na rodičích, kteří si tu hrozbu musí uvědomit,“ upozornila Kateřina Kábelová, vedoucí programu z Ambulantního centra Laxus. Dodává, že děti vidí nadužívání mobilů právě u svých rodičů. Prostřednictvím letáku dává centrum doporučení, jak omezit používání mobilu.

Například: „Vypněte si všechny notifikace. Uvidíte, že vědět v reálném čase o každém lajku na Instagramu vážně nepotřebujete.“

Změnami v chování dětí a rodičů se zabývá i Pardubický kraj.

„Jde o celkové duševní zdraví dětí. Poslední rok měl podle psychologů výrazný dopad na dětskou psychiku právě kvůli přesunu téměř veškeré komunikace, sociálních vazeb a aktivit do online světa. Nyní se vracíme do normálu, ale některé návyky u dětí zůstávají. Proto nabízíme rodičům pomoc odborníků na digitální média a jejich vliv na děti a dospívající, kteří poradí s konkrétními případy,“ řekl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Pardubický kraj právě na toto téma organizuje cyklus seminářů a webinářů.