Všechny horské provozy jsou zasažené zvýšením všech vstupů. Od nejčastěji skloňované elektřiny, přes cenu dřeva, úklidových prostředků, nafty. Cenové navýšení však nelze ve stejné výši promítnout do ceny skipasů.

“Ceny skipasů dokončujeme a už nyní můžeme prozradit, že na výběr bude třeba unikátní spojení celodenního skipasu s návštěvou visutého mostu Sky Bridge 721 s názvem 'Ski & Sky'. S další novinkou přicházíme pro rodiny s dětmi - letos u nás budou děti do šesti let lyžovat zcela zdarma,” uvedl ředitel rozvoje, obchodu a marketingu resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.

V minulé sezóně stál na místě celodenní skipas pro dospělé 980 korun, pro děti pak 650 korun. Malý lyžař do šesti let stál 50 korun. Ceny pro aktuální sezonu zatím zveřejněny nejsou, resort však nyní nabízí speciální akci na celosezónní skipas. Do 11. listopadu je možné ho zakoupit za 8 175 korun, místo původních 10 900 korun.

Večerní lyžování se zkrátí

Zdražení pocítí také návštěvníci Ski areálu Dlouhoňovice. “Skipasy zdražujeme přibližně o 10 procent. Přesto celodenní jízdné nepřekročí 300 korun. Jako součást plánovaných úspor však dojde k omezení provozní doby,” vysvětlil manažer Ski areálu Dlouhoňovice Jan Vych.

Zkracovat se bude tedy především večerní lyžování. V tomto skiareálu byla v minulé sezoně cena celodenního lístku 270 korun na místě, celoroční vstupné vyšlo na 3450 korun.

Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění od agentury Ipsos se na české hory v zimě chystá až 81 procent těch, jenž v zimě na hory jezdívají, a to nejčastěji na vícedenní pobyty (76 procent), jimž kralují prodloužené víkendy (41 procent).

“Těším se. Nejčastěji jezdím do Červené Vody, jen tak si zajezdit, třeba v týdnu. Ale s rodinou pak pravidelně vyrážíme na Dolní Moravu. Sice je tam spousta lidí, ale stojí to za to,” popsal své zimní radovánky aktivní lyžař Marek Žežulka z Mlýnice.

"Hluboko pod úrovní inflace"

“Provozovatelé lyžařských areálů do svých cen musí promítnou vyšší náklady, které tato netypická situace přináší. Uvědomují si ale, že je do skipasů nelze zahrnout v plné výši. Po započtení dalších stovek skiareálů bude nárůst cen pro celou republiku ještě výrazně nižší a bude tak hluboko pod inflační úrovní,“ doplnil ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

Možnost ušetřit tu ale je. Skiareály totiž stejně jako v minulosti pokračují v trendu prodeje online. Při nákupu předem jsou ceny skipasů nižší a lyžaři tak mohou ušetřit někde dokonce až 30 procent. “Takzvané plovoucí ceny skipasů začíná používat více českých skiareálů. Nejen, že návštěvníkům včasný nákup z domova ušetří čas a peníze, ale provozovatelé dokážou lépe regulovat množství lyžařů na sjezdovkách,“ řekl Knot.

Zlepšení služeb

I letos skiareály investují finance do zlepšení služeb a technologií, a to především s ohledem na ekologickou udržitelnost. Areály nakupují nové rolby a čím dál více používají osvědčenou technologii SNOWsat. Ta s pomocí satelitních snímků a GPS ukazuje, kolik sněhu kde leží, což umožňuje mnohem efektivnější hospodaření s přírodním a technickým sněhem. Postupně ji nasazuje stále více lyžařských areálů.

“Příprava na Dolní Moravě jde podle plánu. Sjezdovky jsou připravené na první mrazy a první sníh, zasněžovací technologie také. Nyní provádíme údržbu lanovek před začátkem zimní sezony,” uvedl Drápal. Velkým tahákem bude letos nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721, který vstupuje do své první zimní sezony. Zimní sezonu tam odstartují slavnostním zahájením 10. prosince.

Nezahálí ani v Dlouhoňovicích. “Příprava je zahájena. Končí servis zasněžovací techniky a bude pokračovat montáž bezpečnostních prvků,” potvrdil Vych.