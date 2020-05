Děti z domova v Horní Čermné čeká stěhování

Děti z dětského domova v Horní Čermné se přestěhují do Letohradu a Žichlínku. To je plán transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji, konkrétně tedy opuštění budovy dětského domova v Horní Čermné a přestěhování dětí do samostatných domácností mimo ústavní zařízení.

Děti z dětského domova v Horní Čermné se přestěhují do Letohradu a Žichlínku | Foto: PK