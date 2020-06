Pardubický kraj mění péči o ohrožené děti. Změny čekají i děti Dětského domova v Dolní Čermné, které žijí v objektu v Horní Čermné.

Děti z dětského domova se loučily s Horní Čermnou | Foto: archiv Pardubického kraje

Během prázdninových měsíců se budou stěhovat do bytů v Letohradě, Lanškrouně a do rodinného domku v Žichlínku. V minulých dnech se loučily s obcí Horní Čermná na slavnosti v evangelickém kostele v Horní Čermné. Děti z domova se s obcí, farností, školou i hasiči loučily především zpěvem. Pomoci jim přijel i Komokrák ze ZUŠ J. Pravečka v Lanškrouně a Lanškrounský smíšený sbor pod vedením dirigentky Vlaďky Jetmarové. Padla i slova díků těm, kteří se o cestu do nového bydlení zasloužili.