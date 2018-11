Děti v nouzi mají nový byt

Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva MANIPULAČNÍ DĚLNÍK. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Místo výkonu práce: Třebovice č.p. 262, 561 24 Třebovice, Náplň práce:, - obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva, - obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků, - obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva, - práce s pistolí na sbíjení palet, - práce je vhodná pro manuálně zručné uchazeče, Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, penzijní připojištění, Kontakt: e-mailem kariera@wotan.cz. Pracoviště: Wotan forest, a.s. - provozovna třebovice, 561 24 Třebovice. Informace: Michal Straka, kariera@wotan.cz.

Pomocníci v kuchyni POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Restaurace Národní dům, Kozlovská č.p. 565, 560 02 Česká Třebová 2, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, MZDA: se skládá ze základní mzdy a prémií až do výše 30 % + výkonnostní odměny., POŽADUJEME: samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu, NABÍZÍME: motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, závodní stravování, KONTAKT: telefonicky, emailem nebo osobně. Pracoviště: Drumel a co. s.r.o. - restaurace národní dům, Kozlovská, č.p. 565, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Ludmila Nejedlá, +420 777 701 755.