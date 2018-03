Děti soutěžily v recitaci

Ústí nad Orlicí - V úterý a ve středu se v ústeckém Kulturním domě konalo konalo oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2018. Letošního ročníku se účastní 120 dětí ze téměř 20 škol ze širokého regionu.

Soutěž je tradičně rozdělena do čtyř věkových kategorií a nulté kategorie pro žáky prvních tříd. Na přehlídce nechyběly školy z Ústí nad Orlicí, České Třebové, Vysokého Mýta, Letohradu, Lanškrouna, Chocně, Sloupnice a dalších měst a obcí. Recitační výkony hodnotila tříčlenná odborná porota, která rozhodovala o postupech do krajského kola soutěže, které proběhne v dubnu v Pardubicích. Pořadatelem oblastního kola je tradičně Klubcentrum.



Diplom s postupem do krajského kola, které se koná v dubnu v Pardubicích získávají:



I. kategorie

Helena Kočová, ZŠ Ústecká Česká Třebová

Viktorie Růžičková, ZŠ A, Jiráska, Lanškroun

Viktorie Hylská, ZŠ A. Jiráska, Lanškroun

Jaroslav Šlesinger, ZŠ Ústecká, Česká Třebová



II. kategorie

Dominik Hošek, ZŠ Javornického, Vysoké Mýto

Rozálie Hegerová, ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Viktor Teichmann, ZŠ A. Jiráska, Lanškroun

Nina Kubíčková, ZŠ P. Ebena, Žamberk

Kateřina Šedová, ZŠ Ústecká, Česká Třebová

Anežka Stejskalová, ZŠ U Dvora, Letohrad



III. kategorie Anna Janouchová, ZŠ A. Jiráska, Lanškroun

Tereza Dočekalová, Letohradské soukromé gymnázium

Ivona Šánová, ZŠ A. Jiráska, Lanškroun

Hana Boštíková, Gymnázium Česká Třebová



IV. kategorie Hana Dolečková, ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Adéla Hovádková, Letohradské soukromé gymnázium

Martin Procházka, Gymnázium Ústí nad Orlicí

Veronika Jentschke, Gymnázium Ústí nad Orlicí

Dále bylo uděleno 18 čestných uznání.