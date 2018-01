Děti malovaly dětem

Orlickoústecko - Mezi vánočními svátky a Novým rokem si v Pardubicích převzali ceny výherci 15 kategorií, které byly vyhlášeny v rámci výtvarné soutěže Děti malují dětem. Ta měla za úkol dotvořit průvodce pobytem v nemocnici pro děti od jejich vrstevníků.

Slavnostní ocenění vítězů soutěže Děti malují dětem.Foto: archiv pořadatelů

Soutěž pořádaly Nemocnice Pardubického kraje a Východočeská galerie v Pardubicích. „Výtvarná soutěž Děti malují dětem nebyla první ani poslední společnou aktivitou našich nemocnic a Východočeské galerie. Spolupráce například formou výtvarných dílen bude pokračovat i nadále a budeme se snažit zpříjemnit prostředí nemocnic všem pacientům,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

V první polovině prosince byla v Pardubicích vyhlášena první tři místa za nejlepší obrázky v rámci celé soutěže. „S koncem roku jsme tak završili celou soutěž, ale naše práce s informační brožurou pro děti v nemocnicích, ve které se objeví právě obrázky výherců, zdaleka nekončí,“ dodala manažerka kvality Nemocnice Pardubického kraje Markéta Nemšovská. „Vytvoření naučné brožury, která bude graficky i textově přizpůsobena dětem tak, aby lépe pochopily svoji léčbu a průběh vyšetření, bude přínosným nástrojem pro lepší komunikaci lékařů s malými pacienty,“ doplnil radní Ladislav Valtr.

Výherci z Orlickoústecka:

2. Když jedu tunelem a celého mě snímkují – Magdalena Wagenknechtová, 10 let, Ústí nad Orlicí

5. Když mě uspali k operaci a co se mě zdálo – Nikola Chládková, 10 let, ZUŠ J. Pravečka

6. Když mě poslouchali fonendoskopem – Tereza Vodičková, 12 let, ZUŠ J. Pravečka

7. Když mi svítilo světlo do pusy a do nosu – Matěj Podhradský, ZŠ Bedřicha Smetany

10. Když musím nadechovat páru z přístroje – Tereza Dostálková, 12 let, ZUŠ J. Pravečka

11. Když mi berou krev ze žíly – Nikola Drábková, 12 let, ZUŠ J. Pravečka

13. Když mi vyšetřují srdíčko – Eliška Kubešová, 12 let, ZUŠ J. Pravečka