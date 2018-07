Dětem začaly vytoužené prázdniny. Kam pro nezapomenutelné zážitky?

Pardubický kraj, Orlickoústecko - Kdo hledá, najde ráj.

Akční a nezapomenutelné prázdniny se dají zažít i na Orlickoústecku. Jednoznačně největší pozornost poutá resort Dolní Morava, kde od letoška stojí již pokřtěný obří mamut. Pro ty starší se pak letos otevřela Stamich-manova štola, k jejímuž zdolání a splnění úkolů budou návštěvníci muset mít aplikaci ve svém chytrém telefonu či tabletu. V Dolní Moravě se můžete svézt i lanovkou na populární Stezku v oblacích a ti nejodvážnější si mohou vyzkoušet krok do neznáma na BagJumpu.

Kdo dá přednost putování po hradech a zámcích, pro toho je variantou jediný státní hrad na Orlickoústecku, a to Litice. Nabízí pětačtyřicetiminutový okruh Hradem krále Jiřího a, jak s nadsázkou podotkl kastelán Dalibor Urban, děti si na hradě mohou dělat, co chtějí… Otevřeno je tu denně mimo pondělí.

Ztraceni v habru, to by mohl být podtitul brandýského bludiště, které leží pár kroků od fotbalového hřiště. Cílem je najít „ráj srdce“ a pak se dostat zpět.

A komu nevadí dým a drncání po kolejích, může zamířit parním vlakem z České Třebové na Králicko. Vlak jezdí každou sobotu až do konce prázdnin a ve stanici Červený Potok si můžete přesednout na speciální mikrobus, který veze turisty do již zmíněné Dolní Moravy.

Svitavsko: Do dolů i říše pohádek

Jízda historickým vláčkem na úzkorozchodné železnici v Mladějově na Moravě baví děti i dospěláky. Letos jezdí vlaky při výletních jízdách až na Hřebeč. Možnost se svézt mají zájemci nejen každou sobotu, ale jízdy připravilo Průmyslové muzeum i na čtvrtek a pátek, kdy jsou státní svátky. Jedenáct kilometrů dlouhá mladějovská úzkokolejka o rozchodu 600 mm byla vybudována na sklonku 1. světové války pro dopravu lupku, šamotu a místního uhlí. Svému účelu sloužila až do zrušení dolů a uzavření šamotky v roce 1991.

Již 20 let patří k prázdninám v Litomyšli Toulovcovy prázdninové pátky. Každý pátek od 18 hodin se na Toulovcově náměstí uskuteční divadelní představení pro děti a hned poté následuje od 19.30 koncert.

Pohádkové odpoledne chystá na 19. července od 14 hodin knihovna v Poličce. Společné čtení, povídání, naladění s pohádkovou hudbou, malování nebo tvůrčí psaní ve čtenářské dílně, kterou povede autorka knih pro děti Alena Vorlíčková. Dílna bude v městském parku.

Pardubicko: Na kolo, vodu i do výšky

Cyklovýlet na Kunětickou horu podnikl už asi každý Pardubák. Není na škodu vydat se na Rumburakův hrad znovu. Například v den, kdy se konají prohlídky v kostýmech, jako tomu bude 15. července. „Připomeneme si návštěvu krále Vladislava Jagellonského. Výklady budou vedeny formou dialogu krále, který pasuje některé z návštěvníků na rytíře,“ popsal kastelán Miloš Jiroušek.

V parných dnech je příjemné vyrazit k vodě. Koupaliště Cihelna je otevřené každý den a vstup na tobogány je tam zdarma.

Děti se ale mohou vyblbnout také na Chrudimce či Labi. V parku Na Špici mohou využít nafukovací vodní atrakce s horolezeckou stěnou nebo trampolínou, které jsou umístěné na Chrudimce. Na stejném místě je také možné si zapůjčit paddleboard a vydat se proti proudu Labe společně s dračí lodí či s kanoisty.

Park Na Špici nabízí i další vyžití. „Máme velké sportovní hřiště na fotbal, basketbal, volejbal nebo nohejbal, pro menší děti tu pak je dětské hřiště s houpačkami a domečkem na kuří nožce a také třeba venkovní posilovna s hrazdami,“ vyjmenoval správce parku Petr Vanický.

Neunavitelné ratolesti mohou rodiče vzít do Lanového centra Pardubice, kde budou zdolávat překážky umístěné v desetimetrové výšce.

Chrudimsko: Za historií do Země Keltů

Děti i dospělí mohou využít prázdninové nabídky Země Keltů v Nasavrkách. Od čtvrtka 5. července do neděle 8. července se v nasavrckém skanzenu uskuteční „Dny metalurgie“ s podtitulem „Kov čtyřikrát jinak“.

„Zlato, železo, měď a bronz. Co je skryto v tajemství kovů? Tvrdá je práce kovářů, kovolitců a kovotepců. Jak se z kusu kamene stane meč? A co šperky? Zastavte se v dílnách pravěkých mistrů! Pro malé i velké rýžování zlata,“ lákají všechny zájemce do Nasavrk pořadatelé ze spolku Boii.

Ve dnech 21. a 22. července se na stejném místě uskuteční program (S)Tvoření obilné bohyně.

Vyvrcholením sezony v Nasavrkách bude Lughnasad, mezinárodní festival keltské kultury plný hudby, tance, her i různých dílen. Jeho čas přijde 27. a 28. července.