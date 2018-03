Dětem se lyžování v Červené Vodě líbilo

Červená Voda /PÍŠETE NÁM - FOTO/ - Letošní zima zimním radovánkám moc nepřála, ale sněhu ve Skiparku Červená Voda bylo stále dost. Naše děti se už nemohly dočkat, až pojedou na lyžařský kurz.

Ten se v termínu 5. - 9. března uskutečnil v Červené Vodě - Mlýnickém Dvoře za účasti dalších školek z Dlouhoňovic, Klášterce nad Orlicí a Kunvaldu.

Z Helvíkovic každý den do skiparku odjíždělo deset dětí s paní ředitelkou a doprovodem. Bezpečnost dětí byla na prvním místě.

Děti měly možnost vyzkoušet si základy lyžování pod vedením zkušených instruktorů, kterým děkujeme za vzornou péči a trpělivost, kterou malým svěřencům od 4 do 6 let věnovali. Bylo až neuvěřitelné sledovat naše dětičky, s jakou radostí a velkým nadšením poslouchaly rady od svých lyžařských instruktorů. V pondělí některé děti nedokázaly stát pořádně na lyžích a v pátek už jely závod na čas - slalom! Zkušení a milí instruktoři si dokázali poradit s každým malým lyžařem.

Po dvouhodinovém lyžování s přestávkou na svačinku - to byla pochoutka, se rozloučili se svými ,,zlatými" instruktory a hurá nazpátek do školky na oběd. Vracely se unavené, ale šťastné! A už tu byl poslední den plný očekávání - přijedou všichni rodiče?Přijede babička? Děti chtěly ukázat svým rodičům a prarodičům, co se za ten týden lyžování naučily. To byla podívaná!

Na druhém místě se ve své kategorii umístila Valentýnka Šťovíčková, na třetím místě Ellinka Scottová. Na dalším druhém místě se umístil Mareček Andrš. Na dalších krásných místech se umístili i Kačenka Hejná, Terezka Štefková, Daneček Křenek, Julinka Kalousová, Emilka Šalomounová, Lilinka Diblíková i Vojtíšek Pražák. Každý obdržel krásný diplom, pitíčko a dárečky. Dojemné bylo loučení s instruktory. Velké poděkování a uznání patří Mgr. M. Medřickému za vzornou organizaci, starost o své svěřence a zajištění výborných svačinek pro děti. Velké poděkování patří skvělým instruktorům Štěpánu Mackovi, Magdaléně Pechové, Simoně Rosenbergové, Rozárce Prokopové i Davidu Knápkovi za jejich profesionální a trpělivý přístup k našim dětem a také všem, kteří měli na starosti servis.

Uveřejněný dopis panu instruktorovi mluví za vše:

Milému panu instruktorovi! Jsi můj nejlepší pan učitel. Pan instruktor mě učí lyžovat a je moc milý! Budu se na Tebe usmívat jako sluníčko! Z lásky Kačka Hejná

Za šťastné a spokojené děti, rodiče a paní učitelky z ostatních školek děkuje Anna Janebová, ředitelka MŠ Helvíkovice.