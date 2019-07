V září se rozběhne další díl projektu Naši prvňáci.

O co jde? Fotografka Deníku objíždí přihlášené školy na Orlickoústecku a fotí školáky v prvních třídách. Každý týden se tak budete moci seznámit se školáky a úspěchy jejich škol, a to už od 11. září. Školy se mohou hlásit už teď, a to na e-mail naší redaktorky iva.janouskova@denik.cz.