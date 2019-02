Rudoltice – Architekt Přemysl Kokeš chce kolem Nového Zámku vytvořit park Koruna Země, ráj pro rodiny s dětmi, jehož hlavním lákadlem by bylo delfinárium.

Barokní věž, která stojí nad Rudolticemi a jež je pozůstatkem rozsáhlého zámku, by v budoucnu mohla ožít nevídanými atrakcemi ve svém okolí. Uskuteční se v obci další megalomanský projekt?



Majitel věže, architekt Přemysl Kokeš, který ji po důkladné rekonstrukci probudil zpět k životu a v roce 2007 otevřel veřejnosti, má totiž vizi. Ne první a ne malou. Už dříve sešlo z projektu golfového hřiště u zámečku, které chtěl stavět s Romanem Šebrlem. Nyní by se Zámecké návrší mělo proměnit na park Koruna Země, který by byl rájem pro rodiny s dětmi. Jeho hlavním lákadlem by mělo být delfinárium.



Důležitý bude názor veřejnosti



Vybudování parku by bylo možné jen po změně územního plánu obce. Její vedení nechce zásadní rozhodnutí učinit bez vyjádření veřejnosti. Místní mohou svůj názor sdělit prostřednictvím anketního lístku. Zatím prý o projektu ale nejsou dobře informováni. Leták s jeho prezentací, který už nyní visí na webu obce, se ve schránkách objeví snad dnes. Na rozmyšlenou mají Rudoltičtí jen několik dní – do 22. ledna. Diskuse a prezentace se na zámečku uskuteční až den poté. „Pokud se vyjádří malé procento lidí, vyhlásili bychom místní referendum,“ dodává starostka Lenka Bártlová.

Po otevření zámečku veřejnosti, která jej hojně navštěvuje, chtěl jít Přemysl Kokeš a jeho spolupracovníci ještě dál, a proto hledali jedinečný nápad. „Na podzim roku 2009 jsme na takový nápad přišli; postavit na návrší kolem zámečku delfinárium s množstvím původních i nových zábavných prvků,“ uvádí Kokeš v letácích, které jsou určeny občanům Rudoltic.



Detailně vypracovaný projekt počítá s úpravou zámecké věže na restauraci, čtyři apartmány a podkrovní vyhlídkovou plošinu. V rozsáhlých sklepeních by se mělo nacházet dětské hřiště s prolézačkami, trampolínami a pískovišti, trojrozměrný labyrint nebo vinotéka. Dnes stále zasypaná část sklepení by se měla proměnit na bazény s mořskými savci a bazény akvaparku. V okolí zámečku by měla vzniknout kontaktní krytá minizoo a technické hřiště. Hlavní atrakcí by ale mělo být delfinárium s hledištěm pro tisíc diváků, jediné ve střední Evropě. „Navíc bude delfinárium doplněno akvaparkem, který bude od bazénu pro delfíny a běluhy oddělen jen sklem a koupající se děti tak budou mít jedinečný pocit přímého kontaktu s mořskými savci,“ rozvíjí své představy architekt.



Očekávají mezinárodní zájem



Od hlavního lákadla si investoři slibují mezinárodní zájem. Z něho, podle nich, pro Rudoltice můžou kromě výhod vyplynout i nevýhody v podobě značného množství turistů, kteří mohou dělat hluk a nepořádek, i zvýšení automobilové dopravy.



Nyní záleží na místních, jak výhody a nevýhody zváží, a posléze na rozhodnutí obce. Přemysl Kokeš však na anketním lístku poznamenává, že referendum by mohlo investici odsunout natolik, že by se investoři mohli rozhodnout pro jiné místo.