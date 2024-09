Elektroakupunktura je průlomovou léčebnou metodou, a to i na světové úrovni. Mluví se o ní jako o zázraku. Má obdivuhodné výsledky. Pomáhá pacientům s kompletním poraněním míchy. V Janských Lázních ji zavedl před čtyřmi lety rehabilitační lékař Peter Olšák. Léčba kombinuje tradiční akupunkturu a moderní fyzikální léčbu.

Lékař napíchne pacientovi akupunkturní jehly a poté pomocí přístroje přivede do akupunkturních jehel elektrický proud. To pacienti vnímají jako mravenčení a při větší intenzitě dochází také k viditelným svalovým kontrakcím. Proud pomáhá dráhám v těle, které jsou poškozeny, aby lépe fungovaly.

Státní léčebné lázně Janské Lázně léčí pacienty s poraněním míchy inovativní metodou elektroakupunktury. Výsledky jsou obdivuhodné. | Video: Deník/Jan Braun

Pacienti jsou vděční za pokroky

Výsledky jsou ohromující. Pacienti, kteří jsou řadu let ochrnutí, začali hýbat končetinami. Jedné z pacientek se to povedlo dokonce po 16 letech od míšního poranění páteře.

„V posledním tři čtvrtě roce metoda prokazuje účinnost zatím u 22 pacientů s kompletním poraněním míchy. Jedná se o pacienty, u kterých došlo nejen k poruše pohybu, ale také vnímání pod místem poranění míchy. Po aplikaci naší metody je u nich možné vidět nejen funkční, ale také neurologické změny,“ uvedl Olšák.

Zájem o léčbu je obrovský, existuje 800 žádostí. To je mnohonásobně více, než můžou Janské Lázně zvládnout. „Dejte mu Nobelovku,“ zazněl jeden ze vzkazů směrem k lékaři, který pochází ze slovenské Ilavy. V Janských Lázních v léčebně Vesna pracuje od roku 2020.

„Pacienti mají můj obdiv za to, jakým způsobem jsou schopni zvládat léčbu a bojovat se svým stavem. Jsou velkým vzorem nejen pro další lidi s podobným poraněním, které potkal stejný osud, ale i pro nás, kteří jsme relativně zdraví. Ukazují nám pravé hodnoty, jakým způsobem máme fungovat.“

Peter Olšák, rehabilitační lékař Státní léčebné lázně Janské Lázně

Lékař Peter Olšák však především vyzdvihuje přístup pacientů. „Pacienti mají můj obdiv za to, jakým způsobem jsou schopni zvládat léčbu a bojovat se svým stavem. Jsou velkým vzorem nejen pro další lidi s podobným poraněním, které potkal stejný osud, ale i pro nás, kteří jsme relativně zdraví. Ukazují nám pravé hodnoty, jakým způsobem máme fungovat,“ podotkl.

Třiačtyřicetiletý Jaroslav Syřiště ze Dvora Králové nad Labem před třemi lety při práci na stavbě rodinného domu spadl z lešení. Po hlavě letěl ze čtyřmetrové výšky, tvrdě dopadl na beton. Od té doby je na invalidním vozíku. „Bylo to, jako když mě přejede vlak. Byl jsem měsíc na JIP v Hradci Králové, absolvoval jsem čtyři operace,“ popsal svůj případ.

„Hned od první aplikace elektroakupunktury byly znát pokroky a zlepšení. První, co jsem zjistil, byla obrovská stabilita trupu. Začal jsem hned cítit břišní svalstvo. Jsem s touto metodou velmi spokojený. Kdyby se nic jiného se nezlepšilo, tak pokroky, které jsme dosud zvládli, považuji za výborné,“ ocenil péči Jaroslav Syřiště.

Cílem nejsou falešné naděje

Podle Petera Olšáka není cílem metody lidem s poraněním míchy, mozku a periferních nervů dávat jakékoliv falešné naděje a slibovat zázraky, ale usnadnit a zkvalitnit jejich život v rámci běžných denních aktivit. „To se zatím u většiny léčených pacientů daří a nedochází u nich ke ztrátě nově vzniklých pohybů. Tyto pohyby pacienti plně ovládají vlastní vůlí, bez jakékoliv stimulace či jiné mechanické podpory,“ vysvětlil.

Téměř všichni pacienti pozorují zlepšení v běžném životě, ať už při řízení automobilu, sedu na vozíku a při dalších běžných denních činnostech. U více než poloviny došlo ke změně v ovládání vyměšovacích funkcí, které považují za nejdůležitější změnu v kvalitě života. „Podle výsledků to vypadá, že se bude jednat o průlom v léčbě těchto poranění,“ konstatoval Olšák.

„Všichni si přejeme znovu chodit, ale držím se při zemi. Jsem už teď spokojená s tím, jak mi pan doktor pomohl. Všechno, co se podaří dál, bude velkým překvapením,“ vyjádřila vděčnost Kateřina Šimonková z Vrchlabí, která je deset let na invalidním vozíku poté, co upadla při procházce na zledovatělé sjezdovce.

Molavcová je z Janských Lázní nadšená

Alfred Strejček trpí od října 2017 vzácným onemocněním koncových nervů - Guillain-Barrého syndromem. Přestal chodit a mluvit. V Janských Lázních doprovázela svého muže herečka Jitka Molavcová. Letos byli v krkonošské lázeňské léčebně poprvé. Z šestitýdenního rehabilitačního pobytu byli nadšení.

„Byla jsem u veškerého ošetření mého muže u pana doktora Olšáka. Na zázraky nevěřím, ale spoléhám na ně od té doby, co jsem se seznámila s metodou elektroakupunktury. Panu doktorovi věřím i jako člověku. Má souznění a empatii s pacienty, jeho snaha pomáhat lidem je obdivuhodná,“ pochválila autora inovativní léčebné metody.

„Po sedmi letech se mu podařilo Alfreda rozhýbat. Jsme s mužem nadšení, co se během šesti týdnů v Janských Lázních povedlo. Alfred prošel od svého onemocnění v říjnu 2017 těžkou, nelehkou cestou. Janské Lázně jsou místo, kam se budeme rádi vracet, protože máme důvěru,“ zdůraznila Jitka Molavcová.

Známou herečku doplnil její muž. „Nebylo to zlepšení o něco, ale o veliký kus. Jako bych přeskočil několik schodů nahoru. Líbí se mi i přístup doprovodné léčby a lidská vstřícnost. Vedle pohybu rukama jsem poprvé po sedmi letech schopen vědomě pohnout prsty na nohou. Ty se do té doby chovaly tak, jako by nebyly moje. To se nepodařilo ani v Motole. Do Janských Lázních se chci vracet a doufám, že se mi jednou podaří zdolat místní cestu i pěšky. Do místního prostředí jsem se opravdu zamiloval,“ řekl Alfred Strejček.

Snahou Státních léčebných lázní je, aby se elektroakupunktura stala součástí zavedeného spinálního programu. „Lze však předpokládat, že v určitém čase bude mít její aplikace své kapacitní limity. Peter Olšák intenzivně pracuje na školení metody pro další lékaře, aby jí bylo možné postupně zpřístupnit co největšímu počtu zájemců,“ dodal ředitel léčebných lázní Janské Lázně Martin Voženílek.

Peter Olšák close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Peter Olšák.

Narodil se v roce 1985 v Ilavě na Slovensku. Po studiích na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pracoval deset let jako rehabilitační lékař v olomoucké fakultní nemocnici. Na podzim 2020 nastoupil do dětské léčebny Vesna v Janských Lázních. Elektroakupunkturu začal u pacientů s těžkými poruchami hybnosti používat v roce 2016, touto metodou jich odléčil více než 700. O elektroakupunktuře přednáší, věnuje se výuce akupunktury a elektroakupunktury pro lékaře. Je vědeckým sekretářem České lékařské akupunkturistické společnosti JEP. V minulém roce vedl tým vědců Univerzity Palackého v Olomouci, kteří zvítězili v soutěži Transfera technology day 2023 s inovativními jehlami pro aplikace elektroakupunktury.

