Restrikce vlády podle jejich názoru nic neřeší a v areálech způsobují pouze nebezpečné situace, které jejich provozovatelé nemohou ovlivnit. „Vnímáme, že situace je vážná,“ upozornila marketingová manažerka areálu Kraličák Petra Křížková. „Za žádnou cenu nechceme zlehčovat dopady onemocněním covid-19 a dodržujeme všechna pravidla. Musíme ale vyjádřit nesouhlas vůči vládním opatřením omezujícím otevření lyžařských areálů a sportovišť v jakémkoli režimu. Je mnoho možností, jak kontrolovaně a bezpečně tyto areály provozovat, jak udržet malá i velká lyžařská střediska naživu a přispět k pozitivnější náladě ve společnosti pobytem na čerstvém vzduchu,“ podotkla Křížková.

Kraličák investoval do nové lanovky, ta však mohla vyvážet jen pěší turisty, a to pouhé dva dny. Vládní kompenzace přitom ekonomickou situaci areálu řeší jen z velmi malé části. „Samozřejmě žádné peníze nenajdete na zemi, ale kompenzace jsou opravdu velmi malé. Pro areál naší velikosti pokryjí necelou třetinu nákladů. V tuto chvíli nemáme pro lidi ani práci. Chceme si je udržet, máme tu velmi dobrý tým. Je to velmi patová situace,“ dodala Křížková.

Areálům vyjadřují lidé svou podporu. „Držím palce… Snad zvítězí zdravý rozum dřív než v červenci, snad ty sjezdovky ještě využijeme. Děti mají jarní prázdniny a sedí doma. Opravdu Absurdistán,“ komentoval výzvu Kraličáku jeden z fanoušků lyžování.

Sezona je už ztracená

S textem iniciativy se ztotožňují i lyžařská střediska v regionu. Provozovatel Ski centra v Říčkách v Orlických horách také investoval do rozvoje areálu a nové technologie desítky milionů korun. Stojí nevyužitá. „Situace už je kritická delší dobu. Doufáme, že nás podrží alespoň kompenzace,“ sdělil manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí Jan Duffek. Většina sezony je už ztracená. „Teď jsou úžasné podmínky, ale za čtrnáct dnů to může být jinak,“ poznamenal Duffek.

Aktivně se už do protestů zapojil lyžařský areál OVAZ ve Výprachticích, který ke konci ledna spustil vlek. Lyžování tehdy během dne ukončil zásah policie. Manifest 12 vět 2021 provozovatel výprachtického areálu Luboš Merta vítá a chce se k němu přidat. „Letošní sezona nepřinese nic. Na podzim byly nějaké investice, děláte školení, revize, aby byl areál připravený a výdělek ani koruna. Myslím si, že jsou daleko rizikovější místa, kde hrozí nákaza, než střediska, v nichž si vlekaři dodržování opatření pohlídají. Nebylo by to tak nebezpečné jako teď. Co se na horách odehrává, je nekontrolovatelný chaos,“ konstatoval Merta. Areál je schopen připravit pro provoz s regulačními opatřeními během krátké doby. „Jsme nachystaní, jenom to odkliknout,“ uzavřel provozovatel vleku.

Manifest horských areálů a sportovišť „12 VĚT 2021“



Naše horské areály a sportoviště byly historicky postavené tak, aby sloužily k relaxaci, ozdravné rekreaci, k odpočinku a sportování všech občanů a jejich dětí v naší společnosti. Uměli jsme se vždy o ně postarat a upevňovat jejich zdraví i duševní pohodu v době klidu i v době krize.



Tento úkol jsme s plnou zodpovědností převzali a naplňujeme ho i dnes. Proto nesouhlasíme s destruktivními restrikcemi vlády. Domníváme se, že zákazy současnou situaci neřeší. Způsobují pouze nebezpečné situace v našich areálech a na sportovištích, které teď nemůžeme ovlivnit. Přitom se umíme o občany zodpovědně a bezpečně postarat i s respektem k přijatým provozním hygienickým opatřením. Proto žádáme vládu o rozumné rozhodnutí a spuštění areálů s regulačními opatřeními co nejdříve.



Prosíme také všechny naše bývalé a budoucí hosty, kteří se musí pohybovat v uzavřených prostorách, v dopravních prostředcích, v supermarketech, na rodinných setkáních, na všech místech, která nejsou státními nařízeními zakázaná, jsou kontrolovaná pouze omezeně a přitom jsou hlavním zdrojem přenosu, chovejme se všichni zodpovědně. Ať můžeme opět pracovat a odpočívat. Třeba v našich horách a na všech sportovištích.



Horský Areál Kraličák