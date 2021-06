Tehdy to byla středa před šestou večer. Náhle se setmělo, zvedl se silný vítr a lidé s obavami hleděli k nebi. Přírodní pohroma udeřila obrovskou silou a napáchala na lesních porostech i lidských obydlích škody za stovky milionů korun.

Ve Smrkovém Týnci, místní části Rabštejnské Lhoty, byly poškozené střechy všech domů. Tedy šestapadesáti objektů. „Jsme bez dodávky elektřiny, to nám hodně komplikuje úklidové práce. Lidé se semkli, pomáhají si navzájem,“ hlásil tehdejší starosta Vladimír Pecina.

Na nedalekém kopci tornádo rozmetalo teprve pár dní postavenou novou rozhlednu Bára. Ta se pro mnohé stala symbolem tehdejšího řádění ničícího vichru. Poté byla postavena nová, pevnější.

Tehdejší tornádo mělo sílu F2, to včerejší u Hodonína bylo ještě minimálně o stupeň silnější. I to tehdejší na Chrudimsku ale páchalo obrovské škody, postupovalo v pásu od Vápenného Podola přes tamní lesy, které šmahem pokosilo několik metrů nad zemí, přes Smrkový Týnec dále na východ. Škody páchalo i v Zaječicích, Chrasti, kde ničilo lípy a odneslo střechu nové tělocvičny, a dokonce až v Luži, kde zničilo tamní arboretum Hamzovy léčebny. Ostatně, stopy po tornádu v lesích u Smrkového Týnce jsou patrné dodnes. A střechy většiny domů ve Smrkovém Týnci, a to i těch starších, jsou dodnes charakteristické svou novotou.

O něco slabší tornádo postihlo o tři roky později Staré Čívice u Pardubic. A opět to bylo v červnu. Přibližně půlminutová smršť, která udeřila v úterý 21. června 2011 po 17. hodině, za sebou nechala rozbitá auta, pobořené domy, spadlé střechy, rozbité ploty a vyvrácené statné stromy. Zřejmě nejvíce to odnáší průmyslová zóna na okraji Čívic. Jen zázrakem se nikomu nic nestalo.

A k tomu se lovci tornád pyšní řadou dalších záznamů, včetně historických, naprostá většina z nich však nenapáchala žádné škody