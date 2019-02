„Člověk může darovat krev do 65. roku života, každý rok nám proto postupně dárci ubývají. Nové dárce potřebujeme a uvítáme,“ konstatovala primářka transfuzního oddělení Pardubické nemocnice Helena Geierová.



V Ústí se akce koná třináctým rokem, v Pardubicích je její tradice kratší. Kdo dorazí, může se těšit i na drobné dárky, v Pardubicích od dětí ze školy Svítání, v Ústí od klientů Domova pod hradem Žampach. A kdy mají dárci přijít? V Pardubicích ve čtvrtek 14. února od 7 do 11 hodin, v Ústí v pátek 15. února od 7 do 10 hodin.