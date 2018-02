Darovat krev přišlo šestašedesát lidí

Ústí nad Orlicí - Minulý pátek byl v Orlickoústecké nemocnici ve znamení náborové akce „Kdo miluje, daruje krev“. Jak nemocnice informovala, z šestašedesáti příchozích přišlo pětadvacet prvodárců.

Už před sedmou hodinou ranní byla čekárna hematologicko-transfuzního oddělení Orlickoústecké nemocnice plná. „Vypadá to tady tak prakticky každý odběrový den, ale obvykle nám nechodí tolik prvodárců. V minulém roce jsme provedli celkem 2652 odběrů plné krve. Rád bych dodal, že noví dárci jsou pro nás stejně důležití, jako ti pravidelní, proto všem dárcům krve děkujeme a budeme se těšit na jejich další návštěvy,“ doplnil primář hematologicko-transfuzního oddělení Jiří Řezníček.

Dárce přijel podpořit i krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr: „Využil jsem možnost darovat krev u příležitosti Valentýna už v pondělí v Pardubické nemocnici, kam jsme vyrazili vydat část této nejcennější tekutiny společně s manželkou. Protože si dárců krve vážím, přijel jsem se podívat i do Orlickoústecké nemocnice, abych také jim vyjádřil svoji osobní sounáležitost a poděkování.“ Ze senátorské kanceláře Petra Šilara, který se kvůli náhlým pracovním povinnostem nemohl zúčastnit, dorazil na místo Petr Čada, asistent senátora: „Sám jsem dříve několikrát krev daroval, takže znám ten pocit někomu pomoci, a proto jsem rád, že s panem Šilarem každoročně tuto akci podporujeme. Letos už po dvanácté,“ uvedl Čada.

A co vedlo nové dárce k rozhodnutí navštívit Orlickoústeckou nemocnici a nechat si krev odebrat? „Zapsala jsem se už kdysi na dárcovství kostní dřeně. Moje babička zemřela na leukemii, proto jsem chtěla pomoci lidem, kteří ji potřebují. Krev začala darovat moje sestra, která mi řekla, že bych mohla začít také chodit. Ani já nevím, kdy třeba tu krev budu jednou sama potřebovat,“ uvedla třiatřicetiletá prvodárkyně z Ústí nad Orlicí. Někteří dárci krve dorazili na svůj první odběr ve dvojicích: „Domluvili jsme se s kamarádem, že by to bylo fajn, tak jsme prostě šli darovat krev. Viděli jsme leták na sociální síti a říkali jsme si, že bychom mohli pomoci, tak jsme to přišli zkusit. Pokud bude všechno v pořádku, tak v tom budu pokračovat,“ dodal jednadvacetiletý prvodárce z Ústí nad Orlicí - Kerhartic.

Kromě dárců krve patří poděkování i partnerům akce, kteří poskytli pro dárce v rámci náborové akce mimořádné občerstvení v podobě jogurtů (Choceňská mlékárna s.r.o.) a sendvičů (KONZUM) a malé dárky jako upomínku na tento den a jejich čin (Domov pod hradem Žampach).