Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí vyzval veřejnost, aby pomohla navodit vánoční atmosféru v ústeckém domově důchodců, kde bude až do vánočních svátků probíhat rekonstrukce kuchyně.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Je velmi složité vše připravit na svátky tak jako obvykle,“ uvedli pracovníci Českého červeného kříže. Lidé mohou pomoct tím, že z napečeného cukroví odloží pár kousků a zanesou je v krabičkách do sídla oblastního spolku v Kopeckého ulici, a to v termínu od 14. do 16. prosince.