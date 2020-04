Pandemie koronaviru zrušila i oblíbené velikonoční Štěkání a mňoukání na zajíčka v lanškrounském útulku v areálu Střední zemědělské školy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Kdo chce ale i přesto pomoci, může dárky pro psy a kočky do útulku zakoupit v chovatelských potřebách Chovex v Lanškrouně, to navíc s desetiprocentní slevou. Dárky tu uskladní a útulku předají. Útulek přivítá i pomoc finanční, a to na účet 86-124740297/0100.