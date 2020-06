Modernizace dílen je spolufinancována z Evropských fondů. „Celý projekt je řešen přes Místní akční skupinu Orlicko a vyšel na 1,7 milionu korun. Částečně se podílel také investiční fond školy a firma AVX, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Myslím si, že v rámci oslavy 75 let od založení naší školy se jedná o příjemný a jednoznačně užitečný dárek,“ uvedl ředitel školy Jan Kovář.

„Modernizované dílny jsou součástí celé řady investic do rozvoje obou školních areálů. Poté, co se podařilo upravit fasády, tak se zaměřujeme na modernizace učeben odborného výcviku tak, abychom ještě zatraktivnili jednotlivé obory a studentům nabídli kvalitní praxe, a to jak přímo ve škole, tak je připravili také na praxi ve firmách,“ uvedl hejtman Martin Netolický, podle kterého je právě spolupráce s lokálními podnikateli a firmami na velmi dobré úrovni. „Po nástupu pana ředitele Kováře jsme si dali za cíl zintenzivnit spolupráci především s firmami, které jsou navázány na železniční provoz, protože s tím je celé naše město spjaté. Příkladem je například CZ Loko, které pomohlo vybavit částkou 300 tisíc korun jednu z odborných učeben. Jsou to i další firmy, jako například AVX, které přispělo právě na zámečnické a kovářské dílny,“ doplnil hejtman Netolický.