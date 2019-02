Králicko – Milovníci turistiky a vojenské historie mohou v polovině června vyrazit na Králicko, které je pozoruhodné nejen krásnou přírodou a zajímavými terény, ale také jedinečnou linií opevnění, jež bylo budováno ve třicátých letech minulého století jako obrana proti hitlerovskému Německu.

Muzeem K-S 14 U cihelny. | Foto: archiv muzea

Návštěva těchto staveb, z nichž některé jsou bez jakéhokoli přehánění monumentální, je jedinečným zážitkem. Nemusí jít však zdaleka jen o jejich standardní prohlídky.

Nabitý a pestrý program

Na 15. června se připravuje další Muzejní noc v Králíkách s hlavním programem před Muzeem K-S 14 U cihelny. Zahájení je plánováno na šestou hodinu večerní, a to za účasti starostky města Králíky Jany Ponocné. Současně s muzejní nocí se ještě za světla uskuteční také Festival příhraničí Králíky/Międzylesie, zábavné sportovní klání rodinných týmů z partnerských měst.

Pozoruhodným zpestřením programu může být určitě i přednáška připravovaná na tento den do Evropského domu v Králíkách. Jejím protagonistou bude disident a vydavatel časopisu Vokno František „Čuňas" Stárek. Ten v cyklu „Cáry starejch filmů" zavzpomíná na prostředí někdejšího českého undergroundu v sedmdesátých a osmdesátých letech. František „Čuňas" Stárek, který byl za svou činnost v době totality opakovaně souzen a vězněn, není na Orlickoústecku rozhodně neznámou osobností, jeho rod pochází z Libchav, kde on také dnes žije.

Ve zmíněném dnu bude otevřený i klášter na Hoře Matky Boží na Hedeči, a to jak památník obětem internace, který připomíná oběti z padesátých let minulého století, tak i ambity v klášteře a krypta, od 18 do 22 hodin zdarma.

Prohlídky s průvodci zdarma

Od 18 hodin začnou prohlídky samotného muzea K-S 14 (vstup zdarma). „V pravé kasematě je zpracováno téma návratu československých legií do vlasti po roce 1920. Expozice je v objektu od zimy, takže návštěvníci budou mít možnost vidět i něco nového," informoval ředitel muzea Richard M. Sicha. Jak dodal, od šesté hodiny večer se budou v pravidelných intervalech v pevnosti „točit" se skupinami návštěvníků průvodci, prohlídka by měla trvat zhruba pětatřicet minut. Památník obětem internace v klášteře na Hedeči bude podle jeho slov přístupný bez průvodců, podobně zřejmě také ambity.

Připraven je i další doprovodný program, zájemci budou mít možnost vidět ukázky řemesel: drátenického, šperkařského a svíčkařského, nebude chybět občerstvení ani hudební program, o který se postará Kalda band.

Muzejní noc v Králíkách i s dalším doprovodným programem je určitě dobrým důvodem k výletu na Králicko. Věnovat mu můžete celý den, okolí Králík nabízí řadu zajímavých turistických i cyklistických tras, navštívit můžete i další objekty čs. pohraničního opevnění nebo Vojenské muzeum Králíky.