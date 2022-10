FOTO: Tudy kráčel Spalovač mrtvol. Krematorium odhalilo všechna svá tajemství

Zraněný muž byl ihned převezen do nemocnice.

Při udělování Darwinovy ceny, která je ironickým oceněním lidí, „kteří se zasloužili o zlepšení lidského genofondu tím, že se z něj sami odstranili hloupým způsobem", by se tento muž na stupínky možná hodil. Ale cenu nedostane, při svém činu by totiž musel zemřít.

Hasiči požár podle Horákové dostali pod kontrolu v 10.43 hodin a v 11.39 hodin byl požár zcela zlikvidován. Škoda byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 3 miliony korun.

"Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění. Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří (např. biologický či jiný odpad). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, alte zvyšuje se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste také nebezpečí vzniku požáru," dodala.