Vysoké Mýto – Hustý provoz a každodenní ťukance? Řešení této tajenky má čtyři znaky: I/35. Právě o dohled nad touto silnicí se od března starají policisté z nového oddělení. Jak už Deník informoval, od 1. července má toto oddělení status dálniční.

Z otevření dálničního oddělení ve Vysokém Mýtě. | Foto: Deník/Iva Janoušková

GRÓ JE PRÁCE V TERÉNU

O dálnici se v kraji dlouho diskutuje, Vysoké Mýto ale rozhodně není prvním místem, kde dálniční oddělení bez dálnice vzniklo. „Jsou tady páteřní komunikace, které jednou tou dálnicí budou, a dnes je intenzita silničního provozu tak vysoká, že opravdu potřebují svůj specifický dohled," vysvětlil ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. V celé republice je celkem dvacet dálničních oddělení.

Právě výkon práce v terénu je gró všech policistů, kteří na novém oddělení slouží. Zatím je jich devět, do budoucna jich může být až sedmadvacet. „V terénu trávíme devadesát pět procent služby," popsala policistka Daniela Mauerová.

Dálniční oddělení sídlí v areálu Technických služeb na ulici Průmyslová. Směrovky zatím chybí. „Značení budeme řešit a určitě ho doplníme," slíbil na tiskové konferenci ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje Jan Švejdar, který ocenil i prostory, které tu policisté mají k dispozici. A ačkoli situování dálničního oddělení do Vysokého Mýta má být pouze dočasné, uvedl, že si hrají s myšlenkou, že by tu po vybudování dálnice zůstalo. „Je to ale hudba budoucnosti," odmítl zatím dál spekulovat.

BUDOU MÍT I MOTORKU

Policie jezdí nejen v „pomalované" oktávii, ale k dispozici mají i oktávii v civilním provedení. V ní je radar, který daroval Pardubický kraj s finanční podporou měst Pardubice, Holice, Litomyšl, Moravská Třebová a Svitavy. „Radar umožňuje měření obou směrů z místa i za jízdy, při překročení rychlosti automaticky vyhotoví fotografii," přiblížila mluvčí policie Lenka Vilímková s tím, že na fotografii je poté patrný směr jízdy, naměřená rychlost a také datum a čas měření. „Nyní probíhají jednání o posílení vozového parku o služební motocykl, který budou mít policisté v dohledné době možnost využívat v rámci služby na silnici číslo I/35," dodala mluvčí.

Hejtman Martin Netolický u příležitosti otevření dálničního oddělení uvedl, že poslední informace k vybudování dálnice R35 jsou takové, že dálnice se do Ostrova pravděpodobně dostane. „Což vidím jako obrovské plus a zásluhu těch, kteří vyjednávali v Evropě, že se EIA nebude muset znovu otevírat a bude platná. Kdyby se proces otevřel, je velmi pravděpodobné, že by dálnice ani nebyla, protože v oblasti Časy se pohybujeme asi 300 metrů od významné lokality ochrany přírody," zdůraznil a současně zmínil i krajem připravované vybudování třípruhů, které pomohou plynulosti dopravy.

V terénu jsme většinu služby, říká policistka

Vysoké Mýto – Kolektiv v novém dálničním oddělení není ryze mužský, mají tu i dvě ženy. „Sloužila jsem šest let na obvodním oddělení, poté dva roky na ´dopravce´ a sem jsem přešla se svým vedoucím Martinem Konečným," říká jedna z policistek Daniela Mauerová. V běžném dni jsou devadesát pět procent služby v terénu. „Ráno se seznámím s instruktáží, s kolegou či kolegyní nafasujeme všechny potřebné pomůcky a vyjíždíme na předem určené stanoviště," popisuje. V autě jim nechybí přístroj na měření alkoholu či tyčinky na zjištění přítomnosti omamných či psychotropních látek či služební zbraň. „Sloužíme dvanácti či čtrnáctihodinové služby," doplňuje Daniela Mauerová.

Práce policistky je velmi náročná, Daniele se však ve Vysokém Mýtě líbí. S agresí řidičů se tu zatím nepotkala. „Nezažila jsem ji ani na dopravce, předtím na obvodním oddělení však často," vzpomíná s úsměvem. Při zastavení hříšníků u ní však koutky nahoře neuvidíte. „Usměji se, až když zjistím, že je řidič v pohodě," podotýká policistka, podle které pokuty často padají na „sedmdesátce" u Týnišťka.

Stanovišť, kde mohou zastavit, je podle ní dost. „Jsou to většinou odstavné plochy, musíme hledět na bezpečnost, ale dají se najít v každé obci," uzavírá.