Polsko je zase napřed. V říjnu zahájilo výstavbu další dálnice k českým hranicím, od kterých přitom čeští silničáři do našeho vnitrozemí neplánují pokračování. Dálnice S8 povede z Vratislavi do Klodzka, výhledově pak možná bude pokračovat až k Bobošovu na hranicích u Dolní Lipky poblíž Králík na Orlickoústecku. Což místní děsí, tranzit by zahltil Králíky, Lanškroun a další města na trase stávající klikaté a pomalé státovky I/43 na jih do Svitav.

Budovaná dálnice S8 u Vratislavi | Foto: GDDKiA

Pokud Poláci budovanou dálnici S8 skutečně protáhnou z Klodzka na hranice, až sem by měla být hotová do roku 2030. Poláci v říjnu zatím vybrali zhotovitele prvních tří kratších úseků mezi dolnoslezskou metropolí Vratislav a Klodzkem.

Plánovaná polská dálniční síť (rozklikněte pro větší rozlišení)Zdroj: GDDKiA

Česká strana ale se čtyřproudovkou, která by nahradila klikatou a úzkou státovku I/43 z Dolní Lipky přes Lanškroun na Svitavy, nepočítá. V plánech je pouze moderní dvouproudá přeložka této silnice, která by obchvaty obkroužila města a vesnice na trase. A to ještě jen možná a někdy: Je pouze ve fázi studie, v nejbližších letech ŘSD podle nedávného vyjádření její výstavbu nechystá. Není tu podle silničářů dostatečný provoz, aby si urychlenou výstavbu zasloužila.

Sčítání dopravy tomu dává za pravdu, provoz na I/43 od Svitav na polské hranice odpovídá velmi slabě vytížené silnici I. třídy. Otázkou však je, co by s provozem udělala polská S8, která by přitáhla tranzit.

Podívejte se na intenzitu dopravy na silnicích ve východní části Pardubického kraje:

1/4 Zdroj: ŘSD Mapa intenzit dopravy na státovkách v kraji 2/4 Zdroj: ŘSD Vysvětlivky k mapě intenzit dopravy podle sčítání v r. 2016 3/4 Zdroj: ŘSD Intenzita dopravy podle jejího sčítání v r. 2016 (vysvětlivky na dalším obrázku) 4/4 Zdroj: ŘSD Intenzita dopravy v konkrétních úsecích státovek podle sčítání dopravy v r. 2016. Nejde jako u sousední mapy o intervaly od-do, ale o konkrétní součty aut (za 24 hodin v tisících).

Problémem I/43 však také je její členitý charakter plný převýšení a zatáček. Oblast Králicka a Lanškrounska je kvůli tomu jedna z dopravně neojdříznutějších oblastí východních Čech.

Ministr dopravy Martin Kupka ale obavy obcí ze zvýšeného provozu na trase I/43 po dostavbě polské S8 na české hranice vyvrací. Podle něj tranzit z Polska bude přednostně směřovat na naši D11 k Trutnovu a odsud kolem Hradce na D35, nebo naopak od Katowic přes Ostravu po D1. „Neočekáváme, že by se po polské dálnici S8 valily proudy kamionů k nám. Nebudou mít důvod,“ tvrdí Kupka.

V ujišťování ministra Kupky o tom, že tranzit z Polska na jih bude směřovat primárně po D11, je však pikantní fakt, že Poláci svou část dálnice navazující na českou D11 narozdíl od nás již dostavěli. Hlouběji ve vnitrozemí jim chybí dodělat jen asi 15 km, zatímco v Česku dálnice končí u Jaroměře, 40 km před hranicemi.

Poláci v říjnu vybrali zhotovitele celkem tří úseků jižně od Vratislavi. Informoval o tom server zdopravy.cz. „Vládní program výstavby státních silnic do roku 2030 zahrnuje i realizaci další trasy S8 z Kladska do Boboszowa a na hranice s Českou republikou,“ cituje server polskou obdobu Ředitelství silnic a dálnic GDDKiA.

Generální ředitel českého ŘSD Radek Mátl se ale vyjádřil odlišně. Ze strany Polska podle něj zatím záměr výstavby rychlostní silnice až na české hranice potvrzen nebyl.

Uvažovaná trasa dvouproudé přeložky I/43 z Lanškrouna do Dolní Lipky (pro větší rozlišení rozklikněte):

Uvažované trasy dvouproudé přeložky I/43 z Lanškrouna do Dolní LipkyZdroj: ŘSD

„Zatím je to podle mých informací pouze v úvahách. Ale my se chceme na tuto situaci připravit a v současné době se zpracovává technická a vyhledávací studie s cílem nalézt vhodnou trasu napojení na stávající kapacitní dálniční a silniční síť. A to buď na I/44 a nebo na D35,“ řekl pro server zdopravy.cz Mátl.

V jeho vyjádření se ale skrývá naděje, že tranzit z Polska by mohl být převeden ze současné I/43 na budovanou dálnici z Mohelnice kolem Bludova na Šumperk, čímž by se Lanškrounu i celé I/43 ulevilo.

Uvažovaná trasa dvouproudé přeložky I/43 z Mladějova od D35 do Lanškrouna (pro větší rozlišení rozklikněte):

Uvažované trasy dvouproudé přeložky I/43 z Mladějova do LanškrounaZdroj: ŘSD

Zatímco ze Štítů do Bludova, odkud by doprava pokračovala dále na Olomouc, je to jen zhruba 15 kilometrů, ze Štítů po uvažované přeložce I/43 k Moravské Třebové na dálnici D35 skoro dvakrát tolik.

Na trase současné I/43 Dolní Lipka – Svitavy – Brno stát najisto plánuje jen výstavbu kapacitní propojky mezi D35 u Moravské Třebové a D1 u Brna. Kromě úseku kolem Brna by ale mělo jít jen o střídavý třípruh, nikoliv plnohodnotnou dálnici. Provoz na stávající I/43 z Brna do Svitav je přitom mnohem silnější než na pokračující části I/43 ze Svitav přes Lanškroun a Králíky k polským hranicím. I přesto ani tady nesplňuje podle ŘSD hustota provozu nárok na kapacitní čtyřproudou dálnici.

