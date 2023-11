/FOTO, VIDEO/ Začíná stavba dalšího úseku dálnice D35 v Pardubickém kraji. Ministr dopravy Martin Kupka „požehnal“ ve čtvrtek obchvatu Vysokého Mýta, tedy dálničnímu úseku Vysoké Mýto – Džbánov. Hotový má být do konce roku 2025. Bohužel dříve než úsek mezi Ostrovem, kde dálnice končí nyní, a právě Vysokým Mýtem. Salámová metoda stavby dálnice ale na druhou stranu městu dříve uleví, ve špičkách dnes Vysoké Mýto plné semaforů a křižovatek ucpávají několikakilometrové kolony.

Pětadvacet tisíc. Zhruba tolik aut projede každý den Vysokým Mýtem po silnici I/35. Lidé ve městě roky čekají na stavbu obchvatu města. Dočkali se.

„Konečně. Znamená to, že se blíží doba, kdy se zbavíme největšího problému, který nás tíží, a to je tranzitní doprava. Už jsem ani nedoufal, že se dálnice dožiju,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Podle pamětníků se první jednání o dálnici u Mýta uskutečnila už v roce 1978, kdy byla na semináři představena její možná trasa. Pětačtyřicet let trvalo, než došlo na stavbu. Nekonečné průtahy s dálnicí jsou i předmětem nedávné kritiky ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu.

„Nový dálniční úsek odvede z Vysokého Mýta veškerou tranzitní dopravu, což přinese pokles hlukové zátěže a také zlepšení životního prostředí pro všechny obyvatele. Řidiči se mohou těšit na kapacitní komunikaci, po níž bude jízda výrazně plynulejší a bezpečnější,“ uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.

Dálnice skutečně uleví a statistiky jasně dokládají, že všude snižují počty tragických nehod. Postupné nahrazování přetížené státovky I/35 dálnicí D35 je toho důkazem. Podívejte se na čísla.

Šest kilometrů dlouhý dálniční úsek mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem na půli cesty do Litomyšle je především obchvatem města. „Dálnice D35 přestává být snem a začíná být realitou. Byla tu řada smrtelných nehod a právě dálnice přispěje k tomu, že odstraníme nehodová místa ze silnice I/35,“ doplnil Mátl.

Přesto ještě čekají Vysoké Mýto dva perné roky, než bude silnice postavená. Poté bude tranzit přes Vysoké Mýto naváděn ze státovky I/35 právě na dálniční obchvat, na obou jeho koncích jsou plánována mimoúrovňová napojení. Definitivně se pak Mýtu uleví po dostavbě okolních úseků D35.

„Musíme to vydržet ještě dva roky, jiné řešení není. Nám je jasné, že ta doprava se teď ještě zhorší, začnou stavební práce, nastanou uzavírky, objížďky. Někteří řidiči budou chtít problémy objet městem nebo okolními vesnicemi,“ řekl Jiraský.

Součástí stavby dálničního úseku mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem je jedenáct mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a 3,2 kilometru protihlukových stěn.

Mapa úseku. Infoleták ke stavbě dálnice D35, listopad 2023
Strana 1. Infoleták ke stavbě dálnice D35, listopad 2023
Strana 2. Infoleták ke stavbě dálnice D35, listopad 2023

„Nejde o snadnou stavbu a navíc ji urychlíme, aby byla hotová už v prosinci roku 2025 místo původně plánovaného roku 2026. Obchvat Vysokého Mýta společně s obchvatem Litomyšle osobně považuji na trase D35 za jednu z nejdůležitějších staveb. Průjezd Mýtem po I/35 je obrovský špunt,“ podotkl Mátl. Sdružení firem Eurovia CS, M-Silnice a Stavby mostů výstavbu skutečně podle jejich slibu urychlí. Když se jim to podaří, mají nárok na bonus od státu 93 milionů korun.

Ke zdržení stavby D35 vedly v minulosti dohady o vedení trasy dálnice. Jižní, která se realizuje, nebo severní varianta přes kopce na Orlickoústecku? Lidé v regionu se nemohli dohodnout.

„Domnívám se, že Pardubický kraj způsobil zdržení stavby dálnice minimálně dva roky. Před patnácti lety jsme se handrkovali o severní nebo jižní trasu. Jižní trasa, která se staví, je logická. Předkové věděli, proč Trstenickou stezku vedou tímto údolím a nevymýšlí trasu do kopců,“ podotkl hejtman Martin Netolický.

Dálnice D35 je prioritou současné vlády. „Letos jsme rozestavěli 22 kilometrů D35, příští rok rozestavíme dalších šest úseků. Na konci roku bude ve výstavbě 64 kilometrů dálnice D35, a to už je dokončení tahu na dohled,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka. V roce 2025 už mají být rozestavěné všechny úseky D35 až do Mohelnice. Řidičům i obyvatelům kraje se tak má ulevit až v roce 2029, až bude hotová celá dálnice z Hradce až do Olomouce. Očekává se, že společně s navazující D11 od Prahy stáhne z brněnské D1 část tranzitu na Moravu.

Na stavbu D35 na příští rok je vyčleněno 6,6 miliardy korun. Obchvat Vysokého Mýta bude financovaný ze státního rozpočtu a z evropských fondů, vysoutěžená cena činí 1,8 miliardy korun.

