Příští rok se začne stavět poslední úsek dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice

Ředitelství silnic a dálnic začalo řešit razítko pro stavbu posledního úseku dálnice D35, který ještě nemá stavební povolení, a to ze Starého Města u Moravské Třebové do Mohelnice. Jeho stavba bude podobně jako předcházející úsek z Opatovce u Svitav do Starého Města v režii soukromého investora a pokud vše klapne, oba úseky se začnou stavět příští rok. Hotovo by mělo být v roce 2029, čímž bude celá dálnice D35 z Hradce Králové do Mohelnice postavená. Projeďte se po ní ve vizualizacích.

Dálnice D35 Staré Město - Mohelnice | Video: ŘSD