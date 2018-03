Cyklopecky lákají na zajímavá místa. Vedou kolem rybníků i na Králický Sněžník

Pardubice – V neděli začíná další ročník letní cyklistické cestovatelské soutěže Cyklopecky Pardubického kraje. V letošní Vandrovní knížce zájemci najdou 15 tras vhodných pro cyklovýlety v regionu. Ti, kdo budou do knížky sbírat i razítka, mohou vyhrát třeba horské kolo.

Cestovatelskou soutěž o ceny pořádá kraj spolu s Destinační společností Východní Čechy po sedmé. „Do soutěže jsme opět připravili podrobně popsané cyklotrasy, na kterých je 31 zajímavých míst s razítky Cyklopecek. Nicméně účastnit se mohou i lidé, kteří tato místa navštíví pěšky, autem nebo jinými způsoby dopravy. Hlavním cílem je prostě být aktivní a vyrazit se podívat po kraji,“ řekl radní pro sport a cestovní ruch René Živný.



Trasy jsou hodnocené podle obtížnosti. Většina z nich je vhodných pro rodiny s dětmi nebo prostě kohokoliv, kdo si rád vyrazí na kole do přírody nebo za památkami. Pro sportovněji založené cyklisty jsou tu i horské trasy s náročnějším převýšením třeba v Orlických horách nebo na úbočí Králického Sněžníku. Několik tras vede i kolem míst, kde se můžete během výletu zejména v horkém létě příjemně osvěžit.

Aktraktivní je především výlet číslo 2 Bohdanečskem za koupáním, kdy téměř pořád pojedete kolem nějakého rybníka, potůčku nebo písníku.



Na Hlinecku se projedete krajinou tradic a krásná historická města zase poznáte při toulkách na kole Českomoravským pomezím. Opravdovou cyklistickou dálnici vyzkoušíte, pokud se vydáte Orlickým cyklo a in-line královstvím po trase číslo 10. Samotnou královskou etapou letošního ročníku soutěže je pak trasa číslo 15 s názvem Úbočím Králického Sněžníku, během které budete muset v pedálech vystoupat více než 1.100 výškových metrů.



Pro účast v losování je potřeba do Vandrovní knížky na cestách nasbírat alespoň tři razítka a odeslat stránku s razítky nebo její naskenovanou podobu do 19. října na adresu Destinační společnosti Východní Čechy. Pro hlavního výherce je letos připraveno horské kolo, další získá víkendový pobyt pro dvě osoby v Litomyšli a následují další ceny, například vstupenky. Vylosováno bude celkem 20 výherců.