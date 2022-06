„S novými dopravci se mění také některé podmínky provozu cyklobusů. Dochází tak mimo jiné ke zvýšení hmotnostního limitu, který v minulosti omezoval přepravu elektrokol,“ uvedl Jiří Zámečník z destinační společnosti Českomoravské pomezí. Růžová linka spojuje Moravskou Třebovou a Vysoké Mýto, zajíždí i do Toulovcových maštalí. Modrá linka jede z Poličky na Dolní Moravu. Zelená vyjíždí z Pardubic a končí v Poličce. Červená linka vyjíždí z Litomyšle a míří až do Orlických hor a ke Králickému Sněžníku. Oranžová jezdí z Litomyšle do Deštného. Provoz autobusů přizpůsobených pro převoz kol potrvá po celé léto i v září.